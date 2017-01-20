PROYECTO DE LEY MUNICIPAL NÚM. C/S R-16-137
CIUDAD de ALBUQUERQUE
VIGÉSIMO SEGUNDO CONCEJO
PROYECTO DE LEY MUNICIPAL NÚM. C/S R-16-137
PROMULGACIÓN NÚM. R-2017-003
PATROCINADO POR: Klarissa Peña, a solicitud
RESOLUCIÓN
PARA MODIFICAR EL MAPA DE ZONAS CORRESPONDIENTE AL PLAN DE DESARROLLO DEL SECTOR RIO BRAVO DESDE R-LT HASTA R-2 PARA LAS EXTENSIONES DE TERRENO RR-3-A Y RR-3-B PARA DOS PARCELAS DE APROXIMADAMENTE 27-ACRES COLINDANTES AL LADO SUR DE DENNIS CHAVEZ BLVD, JUSTO AL NORTE DE LA CALLE 98 (98TH STREET).
HCS Pub. January 20, 2017
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