PROYECTO DE LEY MUNICIPAL NÚM. O-16-27
CIUDAD de ALBUQUERQUE
VIGÉSIMO SEGUNDO CONCEJO
PROYECTO DE LEY MUNICIPAL NÚM. O-16-27
PROMULGACIÓN NÚM. O-2017-008
PATROCINADO POR: Trudy E. Jones e Isaac Benton
ORDENANZA
PARA MODIFICAR LAS ORDENANZAS REVISADAS DE ALBUQUERQUE (ROA) DE 1994 CON EL FIN DE CAMBIAR LOS TÉRMINOS PARA LAS ÁREAS “DEVELOPING URBAN (URBANAS EN DESARROLLO)”, “ESTABLISHED URBAN (URBANAS ESTABLECIDAS)”, “REDEVELOPING URBAN (URBANAS EN NUEVO DESARROLLO)” Y “CENTRAL URBAN (URBANAS CENTRALES)” QUE SE REFIEREN A ÁREAS DESIGNADAS DEL PLAN INTEGRAL, QUE ESTÁN SIENDO ACTUALIZADAS A ÁREAS DE CAMBIO Y ÁREAS DE CONSISTENCIA.
HCS Pub. April 14, 2017
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