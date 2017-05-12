PROYECTO DE LEY MUNICIPAL NÚM. C/S(2) O-17-34
CIUDAD de ALBUQUERQUE
VIGÉSIMO SEGUNDO CONCEJO
PROYECTO DE LEY MUNICIPAL NÚM. C/S(2) O-17-34
PROMULGACIÓN NÚM. O-2017-011
PATROCINADO POR: Don Harris y Patrick Davis
ORDENANZA
PARA ADOPTAR UN NUEVO ARTÍCULO EN EL CAPÍTULO 14 DE ROA (ORDENANZAS REVISADAS DE ALBUQUERQUE) DE 1994, RELATIVO A ZONIFICACIÓN, PLANIFICACIÓN Y EDIFICACIÓN, A CONOCERSE COMO “ORDENANZA PARA PROPIEDADES Y EDIFICIOS COMERCIALES RUINOSOS”, PARA INICIAR UN PROYECTO PILOTO.
HCS Pub. May 12, 2017
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