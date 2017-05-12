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PROYECTO DE LEY MUNICIPAL NÚM. F/S O-16-30

By on May 12, 2017

CIUDAD de ALBUQUERQUE
VIGÉSIMO SEGUNDO CONCEJO
PROYECTO DE LEY MUNICIPAL NÚM. F/S O-16-30
PROMULGACIÓN NÚM. O-2017-009
PATROCINADO POR: Diane Gibson e Isaac Benton
ORDENANZA
PARA ENMENDAR LA ORDENANZA RELATIVA A COMPRAS PÚBLICAS; PARA EXIGIR OFERTAS COMPETITIVAS PARA ÓRDENES DE CAMBIO EN PROYECTOS DE CAPITAL QUE EXCEDEN UN CIERTO PORCENTAJE DEL COSTO ORIGINAL DEL PROYECTO OTORGADO.
HCS Pub. May 12, 2017

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