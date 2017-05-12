PROYECTO DE LEY MUNICIPAL NÚM. O-17-39
CIUDAD de ALBUQUERQUE
VIGÉSIMO SEGUNDO CONCEJO
PROYECTO DE LEY MUNICIPAL NÚM. O-17-39
PROMULGACIÓN NÚM. O-2017-012
PATROCINADO POR:
Don Harris
ORDENANZA
PARA ENMENDAR LA SECCIÓN §14-16-2-6(A)(2)(c) DEL CÓDIGO DE ZONIFICACIÓN DE ALBUQUERQUE CON EL FIN DE INCREMENTAR EL NÚMERO PERMITIDO DE VENTAS DE GARAJE O DE JARDÍN EN UNA ZONA R-1, DE UNA VENTA POR AÑO A DOS VENTAS POR AÑO, Y PARA ACLARAR EL PERÍODO DE TIEMPO EN QUE LAS VENTAS DE GARAJE ESTÁN PERMITIDAS.
ASÍ LO RESUELVE EL CONCEJO, ÓRGANO GOBERNANTE DE LA CIUDAD DE ALBUQUERQUE:
HCS Pub. May 12, 2017
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