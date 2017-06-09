PROYECTO DE LEY MUNICIPAL NÚM. O-17-41
CIUDAD de ALBUQUERQUE
VIGÉSIMO SEGUNDO CONCEJO
PROYECTO DE LEY MUNICIPAL NÚM. O-17-41
PROMULGACIÓN NÚM. O-2017-014
PATROCINADO POR:
Isaac Benton
ORDENANZA
PARA ENMENDAR LA ORDENANZA SOBRE NORMAS Y TRATO HUMANITARIO Y ÉTICO DE ANIMALES (HEART POR SU SIGLA EN INGLÉS) PARA ELIMINAR LOS REQUISITOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE CALEFACCIÓN RADIANTE Y DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS EN LAS INSTALACIONES CONSTRUIDAS ANTES DE LA FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA DE LA ORDENANZA ORIGINAL.
ASÍ LO RESUELVE EL CONCEJO, ÓRGANO GOBERNANTE DE LA CIUDAD DE ALBUQUERQUE:
HCS Pub. June 9, 2017
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