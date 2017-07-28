NOTICE OF SALE
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DATE JULY 28, 2017
2005 NISSAN ALTIMA GREY** 1N4AL11DX6N448556* $11418.10
2011 BUICK ENCLEVE WHITE**5GAKRCED8BJ101975**$3109.55
2001 MAZDA 626 GOLD VGF22C415215203**$4944.60
2000 CHEV S-10 GOLD CCS1948YK114007**$2205.40
1978 TOYOTA OROLLA BROWN ** TE381293548**$5789.90
2002 PONT GRAND PRIX SILVER ** 2WK52J52F101160**$4452.40
2005 CHEV IMPALA BLACK ** 1WF52E559365181**$3254.00
2004 MERCURY GRAND MARQ WHITE EFM74W94X656807**$6506.80
2006 TOYO/SCION/XA GREY**JTKKT624460171855**$3227.25
AUCTION DATE: OCT 9, 2017
DUGGER SERVICES INC
7601 SAN PEDRO NE
ALBUQUERQUE, NM 87109
HCS Pub. July 28, August 4, 2017
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