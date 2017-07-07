PROYECTO DE LEY MUNICIPAL NÚM. O-17-47
CIUDAD de ALBUQUERQUE
VIGÉSIMO SEGUNDO CONCEJO
PROYECTO DE LEY MUNICIPAL NÚM. O-17-47
PROMULGACIÓN NÚM. O-2017-017
PATROCINADO POR: Patrick Davis y Brad Winter
ORDENANZA
PARA ENMENDAR LA SECCIÓN 10-2-4-2 DE ROA (ORDENANZAS REVISADAS DE ALBUQUERQUE) DE 1994 DE LA ORDENANZA CORRESPONDIENTE AL ZOOLÓGICO MUNICIPAL, EL PARQUE ACUÁTICO, EL JARDÍN BOTÁNICO, CON EL FIN DE AUMENTAR LAS TARIFAS DE ADMISIÓN.
ASÍ LO RESUELVE EL CONCEJO, ÓRGANO GOBERNANTE DE LA CIUDAD DE ALBUQUERQUE:
HCS Pub. July 7, 2017
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