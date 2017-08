Pursuant to the Self Service Storage Lien Act, effective 7/87.

ABQ MINI Storage, 4715 Mcleod RD NE, Albuquerque, New Mexico 87109, will sell the following unit(s) on August 23rd, 2017. Sell may start with a minimum bid. Cash only. Sell starts at 9:00 a.m.

E73: Brandon Smith, 301 Conchas Ne, Albuquerque, NM

87123; misc items

F36: Felese Russ, 172A Monte Largo Pl Ne, Albuquerque,

NM 87123; bed, misc items

I71: Juanita Morales, 3100 Jane PL NE #0208, Albuquerque,

Nm 87111; boxes, misc items

G77: Michael Stephens, 1912 Alvarado Ne, Albuquerque, NM

87110; misc items

E63: Grace Vallejos, 2028 Summerville Ne, Albuquerque,

NM 87112; misc items

E43: Devonna Niiha, 4401 Montgomery Blvd NE #21,

Albuquerque nm 87107; misc items

E54: Joshua Huff, 5010 Ellison St Ne, Albuquerque, Nm

87110; furniture

HCS Pub. August 11, 18, 2017