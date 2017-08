NOTICE OF SALE OF UNCLAIMED PROPERTY

Notice to persons appearing to be the owners of unclaimed property. The following property, which is in the possession of the Albuquerque Police Department and which is no longer needed for any other public purpose, remains unclaimed and will be sold at a public sale pursuant to Sections 29-1-13, 29-1-14 and 29-1-15 N.M.S.A. 1978 or if a public purpose is identified prior to the date of the sale, application will be made to the District Court ex parte to put the property to that public use, unless identified and claimed by the true owner(s), five (5) days prior to the date of sale:

1. 19552 – 273, 2005 HYUNDAI 4DR GREY, VIN# KMHFU45E05A411700, New Mexico License, 869GJJ, Purported Owner, CAPPELLE, JENNIFER N, AND JASON D, Purported Lien Holder, CAPITAL ONE AUTO FINANCE.

2. 24055 – M/C SHED, 2012 TAIZHOU ZIIONGNENG, SCOOTER, RX50, VIN #L5YACBPA9C1118397, New Mexico License, NONE, Purported Owner, UNKNOWN.

3. 26030 – 338, 2000 CADILLAC UT TAN, VIN# 1GYEK63R6YR202372, New Mexico License, MXT264, Purported Owner, LEYVA, CAROLYN.

4. 26377 – 205, 1986 CADILLAC 4DR BLACK, VIN# 1G6CD6984G4333322, New Mexico License, NO PLATE, Purported Owner, ARMIJO JOSEPH C /ARMIJO JOAMBER F.

5. 26432 – D.L, 2012 TOYOTA 4DR BLACK, VIN# 4T1BF1FKXCU021209, New Mexico License, 656TRD, Purported Owner, COCHRAN KYLE L., Purported Lien Holder, PRESTIGE FINANCIAL SERVS.

6. 26445 – 275, 1999 PONTIAC 4DR BLAC, VIN# 1G2WP52KXXF348224, New Mexico License, 666PKC, Purported Owners, GAONA RICARDO.

7. 26446 – 210, 2001 BUICK 4DR WHITE, VIN#2G4WS52J111244782, New Mexico License, NO PLATE, Purported Owner, TISDALE KENNETH., Purported Lien Holder, BUSINESS BOOST OF NA.

8. 26338 – 337, 1999 TOYOTA VAN WHITE, VIN# 4T3ZF13C5XU114163, New Mexico License, MGB620, Purported Owner, GONZALES RONALD R., Purported Lien Holder, NEW MEXICO TITLE LOANS.

9. 26385 – 358, 2001 CHEVY PK WHITE, VIN# 1GCCT19W418163965, New Mexico License, NONE, Purported Owner, LOVE KORY M.

10. 26343 – 316, 2000 CADILLAC UT MAROON, VIN# 1GYEK13R1YR110850, New Mexico License, NONE, Purported Owner, PEREZ DEANNA L AND NICOLE.

11. 26334 – 354, 2000 CHEVY7 SUV BLUE, VIN#3GNFK16T4YG145715, New Mexico License, 314PRC, Purported Owner, JAMES DENISE, MICHAEL JAMES, Purported Lien Holder, SUNSTAR CAPITAL INC.

12. 26376 – D/L, 2013 BUICK 4DR WHITE, VIN#1G4PP5SK6D4198793, New Mexico License, 657SZJ, Purported Owner, NELSON AGNES/YAZZIE ERNEST., Purported Lien Holder, SANTANDER CONSUMER.

13. 26380 – 47, 2005 CHRYSLER 2DR SILVER, VIN#3C3EY45X85T530436, New Mexico License, MYL143, Purported Owner, GONZALES MARY E., Purported Lien Holder, NEW MEXICO TITLE LOANS.

14. 26384 – D/L, 2009 MITSUBISHI 4DR BLACK, VIN#4A3AB36F19E005989, New Mexico License, 002SND, Purported Owner, TAFOYA JESSICA M.

15. 26389 – 71, 1998 FORD VAN WHITE, VIN# 2FMDA51U7WBB97863, New Mexico License, 027SPH, Purported Owner, WILSON MARTIN.

16. 26398 – 57, 2004 PONTIAC 4DR WHITE, VIN#1G2NE52F64C100991, New Mexico License, MTS258 (WRONG PLATE), Purported Owner, RANDYS TOWING.

17. 26402 – 154, 2000 NISSAN 4DR BLACK, VIN#JN1CA31D9YT515718, New Mexico License, PBF392. Purported Owner, TRUSLEY CHARLES S., Purported Lien Holder, TITLE CA$H.

18. 26403 – 241, 1995 TOYOTA PK WHITE/ VIN#JT4VD12E0S0005551, New Mexico License, LWH121, Purported Owner, NELSON RICKY, Purported Lien Holder, TITLE MAX OF NEW MEXICO.

19. 26404 – D/L, 2008 CHEVY 4DR BLUE, VIN#2G1WT58K189172388, New Mexico License, NTX534, Purported Owner, DS NOMINEE TITLEHOLDER/URSULA CURRAN LSR, Purported Lien Holder, DS NOMINEE TITLEHOLDER.

20. 26409 – 220, 2001 SATURN 4DR BLUE, VIN# 1G8ZJ527X1Z208325, New Mexico License, NGS189, Purported Owner, BAROS CRISTINA MARIE., Purported Lien Holder, TIO RICO TE AYUDA.

21. 26415 – D/L, 2001 CHEVY PK GRAY, VIN# 1GCEK19T91E177895, New Mexico License, 702LHF, Purported Owner, HERNANDEZ EMILY B / HERNANDEZ MARCUS W .

22. 26434 – 272, 2000 CHEVY 4DR BLUE, VIN# 1G1JC5245Y7338627, New Mexico License, NO PLATE, Purported Owner, FULCHER BRUCE V.

23. 26435 – 94, 1997 INFINIT 4DR GRAY, VIN# JNKCA21D3VT502755, New Mexico License, TEMP TAG, Purported Owner, LUCERO ASHLIE N, Purported Lien Holder, NEW MEXICO TITLE LOANS.

24. 26436 – 138, 2002 CADILLAC 4DR WHITE, VIN# 1G6KE57Y12U125526, New Mexico License, NO PLATE, Purported Owner, SANCHEZ OSCAR.

25. 26455 – 309, 2000 FORD UT GREEN, VIN# 1FMPU16L8YLB94048, New Mexico License, MZL922, Purported Owner, DANIELS RACHAEL K, Purported Lien Holder, WESTERN FINANCE.

26. 26459 – 372, 1996 CHEVY UT WHITE, VIN# 1GNDT13W4T2160896, New Mexico License, MHD983 (WRONG PLATE), Purported Owner, OSMOND LENA R, Purported Lien Holder, DON DINERO FINANCIAL.

27. 26467 – 193, 2007 CHEVY UT WHITE, VIN# 1GNDT13S972190866, New Mexico License, HPG550, Purported Owner, DENNISON LORINDA/LEWIS DAVID, Purported Lien Holder, HSBC.

28. 26475 – D/L, 2006 MITSUBISHI 4DR BLACK, VIN#JA3AH86C76U011056, New Mexico License, MVC4G63, Purported Owner, MARTINEZ SENAIDA M /MARTINEZ GERARD.

29. 26479 – D/L, 1995 CHEVY VAN WHITE, VIN# 1GBEG25K6SF108523, New Mexico License, 691SFA, Purported Owner, LOPEZ ISAIAH/LOPEZ RAYMOND, Purported Lien Holder, COMPLETE AUTO SALES LLC.

30. 26485 – 1112, 2000 FORD UT WHITE, VIN#1FMDU62X7YZC20595, New Mexico License, GFA421, Purported Owner, WHITEROCK JANILEE A.

31. 26494 – 186, 1999 NISSAN 4DR GRAY, VIN# 3N1AB41D1XL109333, New Mexico License NTK335, Purported Owner, OLIVARES ANTONIO B, Purported Lien Holder, NEW MEXICO TITLE LOANS.

32. 22561 – 356, 1998 FORD PK WHITE, VIN# 1FTYR14CXWPA26107, New Mexico License, LMJ527, Purported Owner, GONZALES JOAQUIN E OR GONZALES ANITA.

33. 22362 – 165, 2005 CHEVY 4DR GOLD, VIN# 2G1WF52E759360712, New Mexico License, KGK198, Purported Owner, GUTIERREZ, EUGENIA.

34. 23870 – 152, 2006 DODGE 4DR SILVER, VIN# 1B3EL46X36N150075, New Mexico License, 214RSA, Purported Owner, MORALES RICARDO J., Purported Lien Holder, DT ACCEPTANCE CORP.

35. 24292 – 301, 2003 CHEVY PK TAN, VIN# 1GCEC19XX3Z215002, New Mexico License, LJJ401, Purported Owner, LIGHT LEROY OR NANCY, Purported Lien Holder, NACL LLC.

36. 26102 – 141, 2008 PONTIAC 4DR RED, VIN#1G2ZH57N584114664, New Mexico License, LAD265, Purported Owner, MONTOYA MARGARET A., Purported Lien Holder, NEW MEXICO TITLE LOANS.

37. 26362 – 228, 2001 HONDA 4DR GOLD, VIN#JHMCG566X1C017114, New Mexico License, 680SYR, Purported Owner, JARAMILLO ASIA M., Purported Lien Holder, LOAN MAX TITLE LOANS.

38. 26413 – 54, 2008 JEEP UT GRAY, VIN# 1J8FT28068D589036, New Mexico License, 945TFY, Purported Owner, VASQUEZ JOSEPH C., Purported Lien Holder, CAPITAL ONE AUTO FINANCE.

39. 26458 – 127, 2006 CHEVY UT BLUE, VIN#1GNDT13SX62110554, New Mexico License, 093SNR, Purported Owner, STUART NICOLE, Purported Lien Holder, CAR CO/ BOB SELLERS.

40. 26454 – 39, 1985 BUICK 2DR WHITE, VIN#1G4GJ47A7FP205442, New Mexico License, NO PLATE, Purported Owner, WOODY TUCKER (KENNY KAPELA – NEW OWNER).

41. 26473 – 189, 2002 CHEVY 2DR YELLOW, VIN#1G1JH12F927301938, New Mexico License, HXB688, Purported Owner, HARRIS LUTHER B., Purported Lien Holder, ONEMAIN GROUP LLC.

42. 26522 – 196, 1996 ACURA 4DR WHITE, VIN#JH4UA2640TC008749, New Mexico License, NO PLATE, Purported Owner, A ALBUQUERQUE TOWING.

43. 26579 – 1036, 1995 JEEP UT WHITE, VIN#1J4FX58S0SC621775, New Mexico License, NHL329, Purported Owner, CAMPA REBECCA A.

44. 26608 – D/L, 2001 CHEVY 2DR ORANGE, VIN#1G1JC124X17155707, New Mexico License, 924SPK, Purported Owner, CHAVEZ DENNIS L., Purported Lien Holder, TITLEMAX OF NEW MEXICO.

The above-listed property will be sold at a public auction on October 21, 2017, at Manheim, 3411 Broadway Blvd. SE, in Albuquerque, New Mexico, beginning at 10:00 a.m., unless identified and claimed by the true owner(s) five (5) days prior to sale or if a public purpose is identified prior to the date of the sale, application will be made to the District Court ex parte to put the property to that public use. Any person possessing an interest in the above-described property may identify and claim such property by contacting Mr. Kyle Hibner, Assistant City Attorney, City Attorney’s Office at (505) 768-4500.

If proof of claim is not established to the holder’s satisfaction five (5) days prior to the date of sale, it will be sold and the true owner(s) will be divested of any right to the property and will be estopped from making any claim to the property.

