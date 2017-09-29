PROYECTO DE LEY MUNICIPAL NÚM. O-17-43
CIUDAD de ALBUQUERQUE
VIGÉSIMO SEGUNDO CONCEJO
PROYECTO DE LEY MUNICIPAL NÚM. O-17-43
PROMULGACIÓN NÚM. O-2017-022
PATROCINADO POR: Don Harris y Ken Sanchez
ORDENANZA
PARA MODIFICAR EL SISTEMA MERITORIO; ORDENANZA DE POLÍTICAS PARA EL PERSONAL CON EL FIN DE FORMALIZAR LOS BENEFICIOS CORRESPONDIENTES A LA LICENCIA MILITAR PARA AGENTES DE POLICÍA Y BOMBEROS.
ASÍ LO RESUELVE EL CONCEJO, ÓRGANO GOBERNANTE DE LA CIUDAD DE ALBUQUERQUE:
HCS Pub. September 29, 2017
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