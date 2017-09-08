PROYECTO DE LEY MUNICIPAL NÚM. O-17-53
CIUDAD de ALBUQUERQUE
VIGÉSIMO SEGUNDO CONCEJO
PROYECTO DE LEY MUNICIPAL NÚM. O-17-53
PROMULGACIÓN NÚM. O-2017-021
PATROCINADO POR: Don Harris
ORDENANZA
PARA APROBAR UN PROYECTO DE LA EMPRESA RAYTHEON. CONFORME A LA LEY DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL Y LA ORDENANZA MUNICIPAL F/S O-04-10, LA CUAL ES LA LEGISLACIÓN MUNICIPAL QUE RIGE LA IMPLEMENTACIÓN DE ESA LEY, CON EL FIN DE RESPALDAR EL MEJORAMIENTO Y EL ARRENDAMIENTO DE INSTALACIONES PARA EL DISEÑO, LA INTEGRACIÓN Y LA FABRICACIÓN DE SISTEMAS DE INGENIERÍA Y DESARROLLO DE PROTOTIPOS; PARA AUTORIZAR LA FIRMA DE UN ACUERDO DE PARTICIPACIÓN EN EL PROYECTO Y DE OTROS DOCUMENTOS RELACIONADOS CON EL PROYECTO; PARA HACER CIERTAS DETERMINACIONES RELATIVAS AL PROYECTO; PARA RATIFICAR CIERTAS ACCIONES TOMADAS ANTERIORMENTE; Y PARA DEJAR SIN EFECTO TODA ACCIÓN QUE SEA INCONGRUENTE CON ESTA ORDENANZA.
HCS Pub. September 8, 2017
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