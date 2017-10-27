PROYECTO DE LEY MUNICIPAL NÚM. O-17-56
CIUDAD de ALBUQUERQUE
VIGÉSIMO SEGUNDO CONCEJO
PROYECTO DE LEY MUNICIPAL NÚM. O-17-56
PROMULGACIÓN NÚM. O-2017-024
PATROCINADO POR: Trudy E. Jones
ORDENANZA
PARA ENMENDAR LA SECCIÓN 13-5-3-3(A) DE ROA (ORDENANZAS REVISADAS DE ALBUQUERQUE) DE 1994 DE LA ORDENANZA PARA EL OTORGAMIENTO DE FRANQUICIAS DE TELEVISIÓN POR CABLE CON EL FIN DE PROLONGAR POR SEIS MESES LA FECHA DE VENCIMIENTO DESDE EL 1 DE OCTUBRE DE 2017 HASTA EL 1 DE ABRIL DE 2018.
HCS Pub. October 27, 2017
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