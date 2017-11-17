COUNCIL BILL NO. C/S O-17-49
CITY of ALBUQUERQUE
TWENTY SECOND COUNCIL
COUNCIL BILL NO.
C/S O-17-49 ENACTMENT NO. O-2017-025
SPONSORED BY: Trudy E. Jones and Isaac Benton
ORDENANZA
PARA ADOPTAR LA ORDENANZA DE DESARROLLO INTEGRADO (IDO POR SU SIGLA EN INGLÉS) Y EL MAPA DE CONVERSIÓN DE ZONIFICACIÓN DE LA IDO Y PARA REVOCAR EL CÓDIGO INTEGRAL DE ZONIFICACIÓN MUNICIPAL (§14-16 Y SIGUIENTES) Y EL MAPA DE ZONIFICACIÓN EXISTENTE; PARA REVOCAR LA ORDENANZA CORRESPONDIENTE A LOS PUNTOS DE REFERENCIA Y LA CONSERVACIÓN URBANA (§14-12 Y SIGUIENTES), LA ORDENANZA DE SUBDIVISIONES (§14-14 Y SIGUIENTES), Y LA ORDENANZA DE ZONIFICACIÓN DEL AEROPUERTO (§14-15 Y SIGUIENTES), CUYOS PROPÓSITOS REGULATORIOS Y CONTENIDO HAN SIDO INCORPORADOS EN LA IDO; PARA REEMPLAZAR REFERENCIAS A LAS ORDENANZAS REVOCADAS EN VARIAS LUGARES DE LAS ORDENANZAS REVISADAS DE ALBUQUERQUE, NUEVO MÉXICO, 1994 (ROA 1994) CON REFERENCIAS A LA IDO CON EL FIN DE MANTENER CONGRUENCIA INTERNA EN LAS ROA 1994 INCLUIDAS LA PARTE §5-1-4, LA PARTE §6-9-1(A), LA PARTE §7-5-2, LA PARTE §7-5-3, LA SECCIÓN §8-2-2-15(D), LA SECCIÓN §9-2-1-4, LA SECCIÓN §9-2-3-3(E), LA SECCIÓN §9-6-3-4(A), LA PARTE §9-9-2, LA SECCIÓN §9-10-1-7(B)(3)(c), LA SECCIÓN §9-10-1-9(E)(1), LA PARTE §10-9-8, LA SECCIÓN §11-1-1-11(C)(2), LA PARTE §13-1-9(A), LA PARTE §13-2-6(C), LA SECCIÓN §13-5-1-13(D), LA PARTE §13-15-2(B), LA PARTE §14-4-4(F), LA PARTE §14-6-1, LA PARTE §14-6-2(A)(5), LA PARTE §14-8-2-3(B), LA PARTE §14-11-7(C)(3), Y LA PARTE §14-17-5(A); Y PARA ENMENDAR VARIAS ORDENANZAS PARA COMPILAR SECCIONES PERTINENTES DEL CÓDIGO DE ORDENANZAS Y PARA MANTENER CONGRUENCIA INTERNA CON LA IDO INCLUIDAS LA PARTE §4-10-3(D), LA SECCIÓN §6-1-1-12(D), LA SECCIÓN §6-1-1-99(C), LA PARTE §6-5-5 Y SIGUIENTES, EL ARTÍCULO §6-6 Y SIGUIENTES, LA PARTE §6-7-2(B), LA SECCIÓN §8-5-1-42(H), LA SECCIÓN §9-2-1-4, LA PARTE §9-9-2, LA SECCIÓN §9-10-1-7(B)(3)(e), LA PARTE §11-2-3, LA SECCIÓN §12-2-28, LA SECCIÓN §14-5-2-10(B), LA SECCIÓN §14-8-2-3(A), LA SECCIÓN §14-8-2-4(D), LA SECCIÓN §14-8-2-5 Y SIGUIENTES, LA SECCIÓN §14-8-2-6 Y SIGUIENTES, LA SECCIÓN §14-8-2-7(A), LA SECCIÓN §14-8-2-7(B), LA PARTE §14-8-7, LA PARTE §14-9-3, LA PARTE §14-11-3(A), LA SECCIÓN §14-13-1-4(E), LA SECCIÓN §14-13-2-2, LA SECCIÓN §14-13-2-3, LA SECCIÓN §14-13-2-4(B), LA SECCIÓN §14-13-2-5, LA SECCIÓN §14-13-2-6, LA SECCIÓN §14-13-3, LA PARTE §14-17-5 Y SIGUIENTES, Y LA PARTE §14-19-15.
HCS Pub. November 17, 2017
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