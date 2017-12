NOTICE OF SALE OF UNCLAIMED PROPERTY

Notice to persons appearing to be the owners of unclaimed property. The following property, which is in the possession of the Albuquerque Police Department and which is no longer needed for any other public purpose, remains unclaimed and will be sold at a public sale pursuant to Sections 29-1-13, 29-1-14 and 29-1-15 N.M.S.A. 1978 or if a public purpose is identified prior to the date of the sale, application will be made to the District Court ex parte to put the property to that public use, unless identified and claimed by the true owner(s), five (5) days prior to the date of sale:

1. 26556 – 183, 2008 NISSAN 4DR SILVER, VIN# 1N4AL21E98N516492, New Mexico License, NZX632, Purported Owner, ROANHORSE CEYRENE L., Purported Lien Holder, AMERICAN CREDIT ACCEPT.

2. 26573 – D/L, 2005 CHRYSLER UT RED, VIN#2C8GF68415R315991, New Mexico License, 845TNJ, Purported Owner, TOBLER JR LEE, Purported Lien Holder, SUNSTAR CAPITAL INC.

3. 26576 – 362, 2001 FORD VAN RED, VIN# 2FMZA51461BB90210, New Mexico License, 393TFX, Purported Owner, BEGAY CYNTHIA J.

4. 26577 – 1102, 1992 FORD 2DR WHITE, VIN# 1FACP44MXNF121514, New Mexico License, NTX328, Purported Owner, VIGIL RONALD J.

5. 26582 – 100, 1997 FORD 2DR RED, VIN# 1FALP62W3VH145772, New Mexico License, MFS491, Purported Owner, VALENCIA STEVE.

6. 26584 – 284, 1996 TOYOTA SUV BLACK, VIN# JT3HN86R4T0013531, New Mexico License, 860TGR, Purported Owners, SALAZAR GARY, Purported Lien Holder, NORTH AMERICAN TITLE LOANS LLC DBA LOANMAX.

7. 26585 – 18, 1995 MAZDA 4DR BLUE, VIN#JM1BA1417S0150687, New Mexico License, NONE, Purported Owner, MEZA EZEKIEL I., Purported Lien Holder, LOAN MAX.

8. 26588 – 149J, 2001 DODGE 4DR GOLD, VIN# 1B3ES46C11D200812, New Mexico License, DCG133, Purported Owner, MITCHELL RAYMOND A.

9. 26589 – 52, 2003 HYUNDAI 4DR BLUE, VIN# KMHCG45C03U494534, New Mexico License, 17T073969 (TEMP TAG), Purported Owner, DEANDRA SANDOVAL, Purported Lien Holder, MS AND US TITLE SVCS AND AUTO SALES.

10. 26591 – 160, 2003 ISUZU UT WHITE, VIN# 4S2DM58W334310513, New Mexico License, 587TSX, Purported Owner, BECK STEVEN M.

11. 26597 – 1063, 2006 FORD 4DR BLUE, VIN#1FAFP56U76A142190, New Mexico License, 391THA, Purported Owner, MICONO GEORGANN , Purported Lien Holder, SANDIA LAB FCU.

12. 26600 – 171, 2001 ACURA 4DR SILVER, VIN#JH4KA96531C003194, New Mexico License, 17T835377 (TEMP TAG), Purported Owner, XANDUVONG SOMDY.

13. 26605 – 24, 2005 ACURA 4DR WHITE, VIN#JH4CL96885C022323, New Mexico License, 898TPC, Purported Owner, CASTRO-ARAGON DAVID A., Purported Lien Holder, NEW MEXICO TITLE LOANS.

14. 26607 – 1050, 2008 PONTIAC 4DR WHITE, VIN# 1G2ZG57N084185032, New Mexico License, NONE, Purported Owner, PROGRESSIVE CASUALTY.

15. 26609 – 53, 2006 NISSAN 4DR GRAY, VIN#3N1CB51D96L598982, New Mexico License, 168SJX, Purported Owner, CHEROMIAH RUDY J., Purported Lien Holder, WESTERK SHAMROCK FINANCE.

16. 26683 – 127, 2005 PONTIAC 4DR WHITE, VIN#1G2ZH528554122342, New Mexico License, NO PLATE, Purported Owner, MORALES-MUNOZ RAMON A.

17. 26325 – 219, 2005 CHEVY UT GRAY, VIN#1GNES16S956103802, New Mexico License, NO PLATE, Purported Owner, GUSTAVO VALENZUELA-AVILES (DELILLAH SERRANO).

18. 26529 – 304, 1994 CHEVY PK GRATY, VIN# 1GCEK19K2RE111711, New Mexico License, NLW202, Purported Owner, BAROS EUGENE O., Purported Lien Holder, TITLEMAX OF NEW MEXICO INC.

19. 26548 – 303, 1997 DODGE PK MAROON, VIN# 1B7GG23Y5VS230331, New Mexico License, KYP873 (WRONG PLATE), Purported Owner, LISA OMARY / BREANNA TRAXLER OMARY /

JAMES D. OMARY.

20. 26671 – 1109, 2000 CHEVY CP WHITE. VIN# 2G1WW12E1Y9255841, New Mexico License, 933SLX, Purported Owner, ANDRADE FRANCISCO, Purported Lien Holder, BELEN CONSUMER FINANCE.

21. 26672 – 240, 2004 CHEVY PK SILVER, VIN# 1GCCS196648100874, New Mexico License, 394NGX, Purported Owner, BEGAY HERMAN.

22. 26675 – 156, 2008 JEEP UT BLACK, VIN# 1J8FT28W38D775718, New Mexico License, 684TNT, Purported Owner, WOOD BRUCE A, Purported Lien Holder, CREDIT ACCEPTANCE.

23. 26676 – 335, 2002 GMC UT WHITE, VIN# 1GKEC13T02J341117, New Mexico License, 17T074152, Purported Owner, VIVIANA CASAREZ.

24. 26678 – 346, 1995 ISUZU UT WHITE, VIN# JACDJ58V8S7904991, New Mexico License, PGB876, Purported Owner, MILLER MICHAEL J.

25. 26681 – 315, 1997 CHEVY UT BLUE, VIN#3GNFK16R4VG171361, New Mexico License, NPX654, Purported Owner, WEINRICK PAULA.

26. 26646 – 268, 1999 INFINITI 4DR GRAY, VIN# JNKCA21A1XT757221, New Mexico License, 23894UNM, Purported Owner, BAROS CRISTINA M.

27. 26657 – D/L, 2011 HYUNDAI 4DR WHITE, VIN#5NPDH4AE2BH030442, New Mexico License, 218RPJ, Purported Owner, JOHNSON LARRY W/GONZALES JULIANNE C., Purported Lien Holder, HYUNDAI MOTOR FINANCE.

28. 26668 – 291, 2004 HONDA 4DR BLUE, VIN#1HGES16484L014685, New Mexico License, 15951UNM, Purported Owner, RIOS JOANNA/CASTILLO RENE.

29. 26680 – 285, 2004 CHEVY 4DR SILVER, VIN# 1G1JC52F147278390, New Mexico License NDT024, Purported Owner, BENAVIDEZ ISAIAH J.

30. 26611 – 265, 2003 KIA 4DR GREEN, VIN# KNAFB121X35243965, New Mexico License, NONE, Purported Owner, SANCHEZ HEATHER A.

31. 26615 – 169, 1999 BUICK 4DR SILVER, VIN# 2G4WS52M0X1472386, New Mexico License, NJW665, Purported Owner, ZAMORA RUDY P.

32. 26623 – 17, 1999 HONDA 4DR BLACK, VIN# 1HGCG1658XA007317, New Mexico License, 404THM Purported Owner, HARVEY LONNIE, Purported Lien Holder, U SAVE AUTO SALES .

33. 26624 – 311, 2000 LINCOLN UT BLACK, VIN# 5LMFU28A8YLJ36502, New Mexico License, 777RFH, Purported Owner, DEYTA-MELENDEZ JOSE O.

34. 26634 – 269, 1995 MERCURY 4DR BLUE, VIN#2MELM75W9SX692530, New Mexico License, 305TGR, Purported Owner, GUITERREZ DIANE J / GUTIERREZ JUSTIN J (RUBY MIRANDA), Purported Lien Holder, NEW MEXICO TITLE LOANS.

35. 26635 – 324, 2000 FORD PK BLACK, VIN#1FTZX1721YKA85737, New Mexico License, HCW523, Purported Owner, PINTO MARLIN/LUCIO JOYCLYN.

36. 19567 – 235, 1998 FORD UT WHITE, VIN# 1FMZU34X0WZA47257, New Mexico License, 848RAS, Purported Owner, LOPEZ JASON D.

37. 22488 – 30, 2000 CHEVY 2DR GOLD, VIN#1G1JC1241Y7224200, New Mexico License, MCS414, Purported Owner, LUJAN FREDRICK O.

38. 26355 – 325, 2005 GMC UT SILVER, VIN#1GKEK13T95J188454, New Mexico License, 100SDG, Purported Owner, WILLIAMS MYRNA M, Purported Lien Holder, SANTANDER CONSUMER.

39. 26406 – 102, 2000 MERCURY 2DR RED, VIN#1ZWFT6034Y5600588, New Mexico License, MKW604, Purported Owner, TELLES CHRIS M.

40. 26425 – 343, 1998 DODGE PK RED, VIN#1B7HC13Z2WJ136482, New Mexico License, 19148UNM, Purported Owner, LAMB CHRISTOPHER, Purported Lien Holder, TITLE CASH.

41. 26687 – 234, 1984 CHEVY 4DR WHITE. VIN#1G1AN69H8EH155950, New Mexico License, 17T114283, Purported Owner, CHRISTINA VASQUEZ, (TEMP TAG) – MONTOYA MARCOS.

42. 26688 – 327, 1993 FORD PK GREEN, VIN#1FTCR11X2PPA31966, New Mexico License, PDR707, Purported Owner, MARSHALL AVERY.

43. 26689 – 1108, 2002 GMC PK BLUE, VIN#2GTEC19V421375852, New Mexico License, DSB995, Purported Owner, HARKER CLARABEL , Purported Lien Holder, ONEMAIN FINANCIAL.

44. 26695 – 373, 2003 TOYOTA PK GOLD, VIN#5TEGN92N73Z234170, New Mexico License, 747PWZ, Purported Owner, GARCIA WALTER DANIEL.

45. 26697 – D/L, 2003 HYUNDAI 4DR SILVER, VIN#KMHWF35H23A848089, New Mexico License, 291SMT, Purported Owner, PEREZ AARON R., Purported Lien Holder, TIO RICO TE AYUDA.

46. 26698 – M/C SHED, 2001 HARLEY DAVIDSON M/C BLACK, VIN# 1HD1CAP181K150359, New Mexico License, R93681, Purported Owner, RODRIGUEZ, JOSE E.

47. 26702 – 1016, 2004 GMC UT SILVER, VIN#3GKFK16Z64G241938, New Mexico License, 17T064887, Purported Owner, ASHLEY LANGSTON, Purported Lien Holder, GIANTS AUTO SALE.

48. 26704 – 378, 2003 CHEVY UT BLUE, VIN# 1GNCS18X73K106976, New Mexico License, NO PLATE, Purported Owner, POLANCO GERARDO.

49. 26705 – 222, 2004 HONDA 2DR WHITE, VIN# 1HGEM22164L029312, New Mexico License, 183TJX, Purported Owner, DAVIS ANNA MARIE, Purported Lien Holder, CF NEW MEXICO, LLC DBA THE CASH STORE.

50. 26716 – 342, 1992 CHEVY PK GRAY, VIN# 2GCEC19K2N1134429, New Mexico License, NTG557, Purported Owner, STANDLEE JONATHAN, Purported Lien Holder, LOAN MAX TITLE LOANS.

51. 26726 – D/L, 2006 CHEVY 4DR BLUE, VIN# KL1TD56686B535480, New Mexico License, JNA857, Purported Owner, RAEL BEATRICE, Purported Lien Holder, NEW MEXICO TITLE LOANS.

52. 26734 – 308, 2002 DODGE PK RED, VIN# 3D7HA18Z92G208150, New Mexico License, MXN533, Purported Owner, MENDOZADEHERNANDEZ MARIA D/HERNANDEZ VANESSA, Purported Lien Holder, SPRINGLEAF FINANCIAL.

53. 26737 – 322, 1990 FORD PK WHITE, VIN# 2FTDF15N2LCA54696, New Mexico License, 732TFS, Purported Owner, MONTANO LAWRENCE, Purported Lien Holder, TITLEMAX OF NEW MEXICO.

54. 26742 – 383, 2003 FORD PK RED, VIN# 2FTRX17W03CA08938, New Mexico License, NO PLATE, Purported Owner, MARKS CRANE & RIGGING CO.

55. 26747 – 74, 2003 FORD PK RED, VIN# 1FTYR10U23PB48289, New Mexico License, 059RAG, Purported Owner, ROMERO LOUIS P., Purported Lien Holder, SANDIA AREA FEDERAL CU.

56. 26754 – 264, 2006 CHEVY 4DR WHITE, VIN# 1G1ZT61806F176955, New Mexico License, NLF741, Purported Owner, BICKLEY NELL E, Purported Lien Holder, CAPITAL ONE.

57. 26750 – 65, 2001 MERCURY 2DR GREEN, VIN# 1ZWFT61L315604653, New Mexico License, PAS408, Purported Owner, TRUJILLO AURORA V.

58. 26755 – 341, 1996 GMC PK MAROON, VIN# 2GTEC19WXT1553015, Purported Owner, SISNEROS RAYMOND A / SISNEROS RICHARD, New Mexico License, 329FKJ (WRONG PLATE).

59. 26765 – 124, 1997 VOLKSWAGEN 4DR BLUE, VIN# 3VWVA81H3VM022789, New Mexico License lkr352 (Wrong Plate), Purported Owner, MONTANO CARLOS L.

60. 26782 – M/C SHED, 2009 KAWASAKI M/C SILVER, VIN# JKABNRA199DA23690, New Mexico License, NO PLATE, Purported Owner, ORONA KRYSTA M.

61. 26788 – 1004, 2012 TOYOTA 4DR BLACK, VIN# 4T4BF1FK3CR253625, New Mexico License, NNH742, Purported Owner, BEARD MARIA U.

62. 26793 – 75, 2001 DODGE 4DR SILVER, VIN# 2B3HD46R51H705511, New Mexico License, 17T202761, Purported Owner, GRIFFITH,SIERRA MONIQUE.

63. 26760 – 185, 2002 VW 4DR BLUE, VIN# 3VWSB69M22M095718, New Mexico License, NZF490, Purported Owner, ARMSTONG SUSAN G.

64. 26776 – 1111, 2001 BUICK 4DR WHITE, VIN# 1G4HP54K11U292237, New Mexico License, NJG095, Purported Owner, CASE ZACHARY S.

65. 26780 – 15, 2005 HONDA 4DR GRAY, VIN# 2HGES166X5H571081, New Mexico License, NSR250, Purported Owner, BACOCCINI CASSIE.

66. 26781 – 32, 1995 PONTIAC 4DR GREEN, VIN# 1G2HX52K6S4244780, New Mexico License, PDJ097, Purported Owner, MARTINEZ CORINNA M ., Purported Lien Holder, NEW MEXICO TITLE LOANS INC.

67. 26794 – 144, 1989 CHEVY 2DR WHITE, VIN# 1G1FP31F8KL170790, New Mexico License, ROUTE66 (WRONG PLATE), Purported Owner, BARDEN MILO E.

68. 26799 – D/L, 1994 HONDA 4DR BLACK, VIN# JHMCD5634RC121849, New Mexico License, NO PLATE, Purported Owner, QUINTANA-CASTILLO HUMBERTO / GASPAR ROJO JESUS S.

69. 26801 – 14, 1994 MAZDA 4DR TEAL, VIN# 1YVGE22D1R5211195, New Mexico License, NO PLATE, Purported Owner, MONTANO CARLOS L.

70. 26808 – 20, 1991 MAZDA 2DR GRAY, VIN# 24213 – 183, 2003 DODGE CP SILVER, VIN# JM1NA3514M0201847, New Mexico License, 157MSZ, Purported Owner, ZAMORA, PRISCILLA A.

71. 26817 – 165, 2003 OLDSMOBILE 4DR WHITE, VIN# 1G3NL52F93C264462, New Mexico License, 765TM, Purported Owner, SILVER VALERIE L., Purported Lien Holder, NEW MEXICO TITLE LOANS INC,

72. 26819 – 345, 2001 FORD PK SILVER, VIN# 1FTNX21F71EB98273, New Mexico License, NO PLATE, Purported Owner, ARMIJO FRANK/MONTOYA JESSIE M.

73. 26824 – 1001, 2002 CHEVY 4DR GOLD, VIN# 1G1ND52JX2M695217, New Mexico License, 420RKT, Purported Owner, BENALLY AARON A.

74. 26663 – 310, 1996 FORD UT BLACK, VIN# 1FMDU24X4TUB88197, New Mexico License, NWW933, Purported Owner, COZBY MICHELLE A, Purported Lien Holder, JOEL D. HOUCK.

The above-listed property will be sold at a public auction on February 17, 2017, at Manheim, 3411 Broadway Blvd. SE, in Albuquerque, New Mexico, beginning at 10:00 a.m., unless identified and claimed by the true owner(s) five (5) days prior to sale or if a public purpose is identified prior to the date of the sale, application will be made to the District Court ex parte to put the property to that public use. Any person possessing an interest in the above-described property may identify and claim such property by contacting Mr. Kyle Hibner, Assistant City Attorney, City Attorney’s Office at (505) 768-4500.

If proof of claim is not established to the holder’s satisfaction five (5) days prior to the date of sale, it will be sold and the true owner(s) will be divested of any right to the property and will be estopped from making any claim to the property.

HCS Pub. December 8, 15, 2017