PROYECTO DE LEY MUNICIPAL NÚM. C/S O-17-58
CIUDAD de ALBUQUERQUE
VIGÉSIMO SEGUNDO CONCEJO
PROYECTO DE LEY MUNICIPAL NÚM. C/S O-17-58
PROMULGACIÓN NÚM. O-2017-026
PATROCINADO POR:
Trudy E. Jones, a solicitud
ORDENANZA
RELATIVA AL PLAN CORRESPONDIENTE A LA LEY DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL DE LA CIUDAD; PARA ENMENDAR LAS SECCIONES 2-14-1-2, 2-14-1-3, 2-14-1-4 Y 2-14-1-8 DEL CÓDIGO DE ORDENANZAS DE ALBUQUERQUE.
ASÍ LO RESUELVE EL CONCEJO, ÓRGANO GOBERNANTE DE LA CIUDAD DE ALBUQUERQUE:
HCS Pub. December 1, 2017
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