PROYECTO DE LEY MUNICIPAL NÚM. O-18-4
CIUDAD de ALBUQUERQUE
VIGÉSIMO TERCER CONCEJO
PROYECTO DE LEY MUNICIPAL NÚM. O-18-4 PROMULGACIÓN NÚM. O-2018-002
PATROCINADO POR: Diane G. Gibson
ORDENANZA
PARA ENMENDAR LAS SECCIONES 2-6-12-1 A 2-6-12-6 DE ROA (ORDENANZAS REVISADAS DE ALBUQUERQUE) DE 1994: EL “COMITÉ ASESOR DE GOBIERNO PARA EL PROGRAMA EARLY HEAD START”; PARA CAMBIAR LOS REQUISITOS DEL COMITÉ ASESOR DE GOBIERNO PARA EL PROGRAMA.
ASÍ LO RESUELVE EL CONCEJO, ÓRGANO GOBERNANTE DE LA CIUDAD DE ALBUQUERQUE:
HCS Pub. March 23, 2018
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