PROYECTO DE LEY MUNICIPAL NÚM. O-18-13
CIUDAD de ALBUQUERQUE
VIGÉSIMO TERCER CONCEJO
PROYECTO DE LEY MUNICIPAL NÚM. O-18-13
PROMULGACIÓN NÚM. O-2018-006
PATROCINADO POR: Trudy E. Jones
ORDENANZA
PARA ENMENDAR LA SECCIÓN 13-5-3-3(A) DE ROA (ORDENANZAS REVISADAS DE ALBUQUERQUE) DE 1994 DE LA ORDENANZA PARA EL OTORGAMIENTO DE FRANQUICIAS DE TELEVISIÓN POR CABLE CON EL FIN DE PROLONGAR POR SEIS MESES LA FECHA DE VENCIMIENTO DESDE EL 1 DE ABRIL DE 2018 HASTA EL 1 DE OCTUBRE DE 2018.
HCS Pub. April 20, 2018
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