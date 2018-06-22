PROYECTO DE LEY MUNICIPAL NÚM. O-18-14
CIUDAD de ALBUQUERQUE
VIGÉSIMO TERCER CONCEJO
PROYECTO DE LEY MUNICIPAL NÚM. O-18-14
PROMULGACIÓN NÚM. O-2018-012
PATROCINADO POR: Isaac Benton
ORDENANZA
PARA ENMENDAR LA SECCIÓN §8-5-1-1 DEL CÓDIGO DE TRÁNSITO CORRESPONDIENTE A LA PROHIBICIÓN, SIN SEÑALES REQUERIDAS, DE DETENERSE, PARARSE O ESTACIONARSE, CON EL FIN DE AGREGAR LOS CARRILES PARA BICICLETAS A LA LISTA DE LUGARES DONDE NINGUNA PERSONA DETENDRÁ, PARARÁ O ESTACIONARÁ UN VEHÍCULO EXCEPTO CUANDO SEA NECESARIO PARA EVITAR UN CONFLICTO CON EL RESTO DEL TRÁFICO O EN CUMPLIMIENTO DE LA LEY O DE LO INDICADO POR UN OFICIAL DE POLICÍA U OTRO DISPOSITIVO DE CONTROL DE TRÁNSITO. PARA ENMENDAR LA SECCIÓN §8-5-1-15 DEL CÓDIGO DE TRÁNSITO CORRESPONDIENTE A ESTACIONAR SIN OBSTRUIR EL TRÁFICO, CON EL FIN DE ACLARAR QUE LOS CARRILES PARA BICICLETAS SON CARRILES DE CIRCULACIÓN.
ASÍ LO RESUELVE EL CONCEJO, ÓRGANO GOBERNANTE DE LA CIUDAD DE ALBUQUERQUE:
HCS Pub. June 22, 2018
0 comments