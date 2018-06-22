PROYECTO DE LEY MUNICIPAL NÚM. O-18-16
CIUDAD de ALBUQUERQUE
VIGÉSIMO TERCER CONCEJO
PROYECTO DE LEY MUNICIPAL NÚM. O-18-16
PROMULGACIÓN NÚM. O-2018-011
PATROCINADO POR: Ken Sanchez, por solicitud
ORDENANZA
ORDENANZA RELATIVA A FRANQUICIAS QUE OTORGA A UNITE PRIVATE NETWORKS, LLC LA AUTORIDAD MUNICIPAL PARA ALQUILAR, USAR Y OCUPAR EL DERECHO DE VÍA Y OTROS LUGARES PÚBLICOS DE LA CIUDAD DE ALBUQUERQUE, NUEVO MÉXICO, Y FIJAR LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES CORRESPONDIENTES.
ASÍ LO RESUELVE EL CONCEJO, ÓRGANO GOBERNANTE DE LA CIUDAD DE ALBUQUERQUE:
HCS Pub. June 22, 2018
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