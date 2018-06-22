PROYECTO DE LEY MUNICIPAL NÚM. O-18-17
CIUDAD de ALBUQUERQUE
VIGÉSIMO TERCER CONCEJO
PROYECTO DE LEY MUNICIPAL NÚM. O-18-17
PROMULGACIÓN NÚM. O-2018-013
PATROCINADO POR: Trudy E. Jones, a solicitud
ORDENANZA
PARA APROBAR UN PROYECTO QUE INVOLUCRA A CSI AVIATION, INC. CONFORME A LA LEY DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL Y LA ORDENANZA MUNICIPAL F/S O-04-10, LA CUAL ES LA LEGISLACIÓN MUNICIPAL QUE RIGE LA IMPLEMENTACIÓN DE ESA LEY, CON EL FIN DE RESPALDAR LA RENOVACIÓN Y LA CONSTRUCCIÓN DE UN HANGAR PARA AERONAVES YA EXISTENTE Y SUS MEJORAS CORRESPONDIENTES; PARA AUTORIZAR LA FIRMA DE UN ACUERDO DE PARTICIPACIÓN EN EL PROYECTO Y DE OTROS DOCUMENTOS RELACIONADOS CON EL PROYECTO; PARA HACER CIERTAS DETERMINACIONES RELATIVAS AL PROYECTO; PARA RATIFICAR CIERTAS ACCIONES TOMADAS ANTERIORMENTE; Y PARA DEJAR SIN EFECTO TODA ACCIÓN QUE SEA INCONGRUENTE CON ESTA ORDENANZA, INCLUIDA, DE MANERA ENUNCIATIVA PERO NO LIMITATIVA, LA ORDENANZA MUNICIPAL NÚM. O-17-35, PROMULGACIÓN NÚM. O-2017-005 ADOPTADA EL 6 DE MARZO DE 2017.
HCS Pub. June 22, 2018
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