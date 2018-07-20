PROYECTO DE LEY MUNICIPAL NÚM. O-18-22
CIUDAD de ALBUQUERQUE
VIGÉSIMO TERCER CONCEJO
PROYECTO DE LEY MUNICIPAL NÚM. O-18-22
PROMULGACIÓN NÚM. O-2018-14
PATROCINADO POR: Isaac Benton, a solicitud
ORDENANZA
PARA APROBAR UN PROYECTO QUE INVOLUCRA A INFOMEDIA GROUP, INC, QUE HACE NEGOCIOS BAJO EL NOMBRE CARENET HEALTHCARE SERVICES, CONFORME A LA LEY DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL Y LA ORDENANZA MUNICIPAL F/S O-04-10, LA CUAL ES LA LEGISLACIÓN MUNICIPAL QUE RIGE LA IMPLEMENTACIÓN DE ESA LEY, CON EL FIN DE RESPALDAR LA RENOVACIÓN Y LA CONSTRUCCIÓN DE 23,452 PIES CUADRADOS DE ESPACIO PARA ALQUILER COMERCIAL EN EL CENTRO DE LA CIUDAD DE ALBUQUERQUE Y PARA MEJORAMIENTOS RELACIONADOS CON UN CENTRO DE LLAMADAS PARA SERVICIO AL CLIENTE DE ATENCIÓN SANITARIA; PARA AUTORIZAR LA FIRMA DE UN ACUERDO DE PARTICIPACIÓN EN EL PROYECTO Y DE OTROS DOCUMENTOS RELACIONADOS CON EL PROYECTO; PARA HACER CIERTAS DETERMINACIONES RELATIVAS AL PROYECTO; PARA RATIFICAR CIERTAS ACCIONES TOMADAS ANTERIORMENTE; Y PARA DEJAR SIN EFECTO CUALQUIER ACCIÓN QUE SEA INCONGRUENTE CON ESTA ORDENANZA.
HCS Pub. July 20, 2018
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