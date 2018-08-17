PROYECTO DE LEY MUNICIPAL NÚM. F/S O-18-19
CIUDAD de ALBUQUERQUE
VIGÉSIMO TERCER CONCEJO
PROYECTO DE LEY MUNICIPAL NÚM. F/S O-18-19
PROMULGACIÓN NÚM. O-2018-015
PATROCINADO POR: Diane G. Gibson y Ken Sanchez
ORDENANZA
PARA APROBAR UN PROYECTO QUE INVOLUCRA A ALBUQUERQUE INVESTORS, LLC Y A TOPGOLF USA ALBUQUERQUE, LLC CONFORME A LA LEY DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL Y A LA ORDENANZA RELATIVA AL PLAN DE LA LEY DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL, CON EL FIN DE APOYAR LA CONSTRUCCIÓN DE UN ESTABLECIMIENTO PARA ESPECTÁCULOS DEPORTIVOS Y SERVICIOS DE RESTAURANTE, QUE ESTARÁ UBICADO EN UN EMPLAZAMIENTO RELLENO QUE TIENE UNA SUPERFICIE DE 14 ACRES, Y PARA MEJORAMIENTOS RELACIONADOS; PARA AUTORIZAR LA FIRMA DE UN ACUERDO DE PARTICIPACIÓN EN EL PROYECTO Y DE OTROS DOCUMENTOS RELACIONADOS CON EL PROYECTO; PARA HACER CIERTAS DETERMINACIONES Y LLEGAR A CIERTAS CONCLUSIONES RELATIVAS AL PROYECTO; PARA RATIFICAR CIERTAS ACCIONES TOMADAS ANTERIORMENTE; PARA RENUNCIAR A CUALQUIER CONFLICTO QUE SURGIERA ENTRE ESTA ORDENANZA Y LA ORDENANZA RELATIVA AL PLAN DE LA LEY DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL; Y PARA DEJAR SIN EFECTO TODAS LAS ACCIONES INCONGRUENTES CON ESTA ORDENANZA.
HCS Pub. August 17, 2018
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