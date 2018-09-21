PROYECTO DE LEY MUNICIPAL NÚM. F/S O-18-25
CIUDAD de ALBUQUERQUE
VIGÉSIMO TERCER CONCEJO
PROYECTO DE LEY MUNICIPAL NÚM.
F/S O-18-25
PROMULGACIÓN NÚM. O-2018-017
PATROCINADO POR: Ken Sanchez, a solicitud
ORDENANZA
ORDENANZA PARA AUTORIZAR LA FIRMA Y LA ENTREGA DE UN ACUERDO DE PRÉSTAMO Y ACUERDO DE INTERCEPCIÓN POR Y ENTRE LA CIUDAD DE ALBUQUERQUE (“CIUDAD”) Y LA AUTORIDAD FINANCIERA DE NUEVO MÉXICO (“AUTORIDAD FINANCIERA”), QUE EVIDENCIA UNA OBLIGACIÓN LIMITADA Y ESPECIAL DE LA CIUDAD DE PAGAR UN MONTO DE PRINCIPAL DE HASTA $2,740,000, SUMADO AL INTERÉS CORRESPONDIENTE, CON EL PROPÓSITO DE ADQUIRIR, RENOVAR, EQUIPAR Y AMUEBLAR UN ESTABLECIMIENTO PARA MANTENIMIENTO DE FLOTAS PARA BENEFICIO DEL DEPARTAMENTO DE BOMBEROS DE LA CIUDAD, QUE ESTARÁ UBICADO DENTRO DE LA CIUDAD, Y EL PAGO DE LA TARIFA Y LOS GASTOS DE PROCESAMIENTO DEL PRÉSTAMO; PARA DISPONER EL PAGO DEL PRINCIPAL DEL ACUERDO DE PRÉSTAMO Y EL INTERÉS CORRESPONDIENTE ÚNICAMENTE DE UNA GARANTÍA DE DISTRIBUCIONES DE LAS GANANCIAS DE FONDOS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS DISTRIBUIDAS POR EL TESORERO ESTATAL A LA CIUDAD CONFORME A LA SECCIÓN 59A-53-7 NMSA 1978; PARA DISPONER LAS DISTRIBUCIONES DE LAS GANANCIAS DE FONDOS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS A SER REDIRIGIDAS POR EL TESORERO ESTATAL A LA AUTORIDAD FINANCIERA O A SUS ASIGNADOS PARA EL PAGO DEL PRINCIPAL Y DE LOS INTERESES ADEUDADOS DEL ACUERDO DE PRÉSTAMO CONFORME A UN ACUERDO DE INTERCEPCIÓN; PARA APROBAR LOS FORMULARIOS DEL ACUERDO DE PRÉSTAMO Y ACUERDO DE INTERCEPCIÓN; PARA RATIFICAR LAS ACCIONES TOMADAS HASTA LA FECHA; PARA REVOCAR TODA ACCIÓN INCONGRUENTE CON ESTA ORDENANZA; Y PARA AUTORIZAR QUE SE TOMEN OTRAS ACCIONES CON RELACIÓN A LA FIRMA Y ENTREGA DEL ACUERDO DE PRÉSTAMO Y ACUERDO DE INTERCEPCIÓN.
HCS Pub. September 21, 2018
0 comments