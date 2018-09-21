PROYECTO DE LEY MUNICIPAL NÚM. F/S O-18-26
CIUDAD de ALBUQUERQUE
VIGÉSIMO TERCER CONCEJO
PROYECTO DE LEY MUNICIPAL NÚM.
F/S O-18-26
PROMULGACIÓN NÚM. O-2018-018
PATROCINADO POR: Isaac Benton, a solicitud
ORDENANZA
RELATIVA AL NUEVO DESARROLLO, ALQUILER Y VENTA DE UN PROYECTO DE NUEVO DESARROLLO METROPOLITANO, Y LA EMISIÓN DE BONOS DE INGRESOS PARA EL NUEVO DESARROLLO METROPOLITANO A PAGAR CON LOS PAGOS DE ALQUILERES DEL MISMO; PARA APROBAR LA SOLICITUD PARA EL NUEVO DESARROLLO METROPOLITANO TITULADO “SOLICITUD DE BONOS PARA EL NUEVO DESARROLLO METROPOLITANO BANK OF THE WEST”; PARA AUTORIZAR LA ADQUISICIÓN DEL TERRENO Y DE MEJORAS ACTUALES, Y LA CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO DENTRO DE LA ZONA DE NUEVO DESARROLLO METROPOLITANO 2025 DEL CENTRO DE LA CIUDAD; PARA AUTORIZAR LA DISPOSICIÓN POR ALQUILER Y VENTA DEL INTERÉS DE LA CIUDAD EN DICHO PROYECTO A ROMA FOURTH CAPITAL, LLC, SUS SUCESORES Y ASIGNADOS; PARA AUTORIZAR LA EMISIÓN Y VENTA DE BONOS DE INGRESOS PARA EL NUEVO DESARROLLO METROPOLITANO DE NUEVO MÉXICO DE LA CIUDAD DE ALBUQUERQUE (PROYECTO BANK OF THE WEST CENTER) SERIES 2018 CON UN MONTO DE PRINCIPAL MÁXIMO DE $30,000,000 PARA PROPORCIONAR FONDOS PARA FINANCIAR UNA PARTE DE LOS COSTOS DE LA ADQUISICIÓN Y LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO; PARA AUTORIZAR LA FIRMA Y LA ENTREGA DE UN ACUERDO DE ALQUILER, UN ACUERDO DE COMPRA DE BONOS, LOS BONOS Y OTROS DOCUMENTOS RELACIONADOS CON LA EMISIÓN DE BONOS Y EL PROYECTO; PARA LLEGAR A CIERTAS DETERMINACIONES Y CONCLUSIONES RELATIVAS A LOS BONOS Y AL PROYECTO; PARA RATIFICAR CIERTAS ACCIONES TOMADAS ANTERIORMENTE; Y PARA REVOCAR TODAS LAS ACCIONES INCONGRUENTES CON ESTA ORDENANZA.
HCS Pub. September 21, 2018
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