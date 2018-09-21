PROYECTO DE LEY MUNICIPAL NÚM. F/S R-18-57
CIUDAD de ALBUQUERQUE
VIGÉSIMO TERCER CONCEJO
PROYECTO DE LEY MUNICIPAL NÚM.
F/S R-18-57 PROMULGACIÓN NÚM. R-2018-051
PATROCINADO POR: Ken Sanchez, a solicitud
RESOLUCIÓN
PARA HACER DETERMINACIONES RELATIVAS A LA RESOLUCIÓN CORRESPONDIENTE AL DISTRITO DE MEJORAS PÚBLICAS LOWER PETROGLYPHS CON EL FIN DE AUTORIZAR LA EMISIÓN Y LA VENTA DE BONOS POR INGRESOS IMPOSITIVOS ESPECIALES; PARA RATIFICAR Y APROBAR LA EMISIÓN Y LA VENTA DE BONOS POR INGRESOS IMPOSITIVOS ESPECIALES DEL DISTRITO DE MEJORAS PÚBLICAS LOWER PETROGLYPHS, SERIES 2018, COMO SEA ESENCIALMENTE CONGRUENTE CON LOS REQUISITOS DE LA PROMULGACIÓN DE LA ORDENANZA MUNICIPAL NÚM. 0-2003-12 Y LA RESOLUCIÓN DEL CONCEJO MUNICIPAL NÚM. R-2012-47 CON PROMULGACIÓN NÚM. R 2012-35; PARA ENMENDAR EL ACUERDO DE DESARROLLO Y LA RESOLUCIÓN DE FORMACIÓN.
HCS Pub. September 21, 2018
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