PROYECTO DE LEY MUNICIPAL NÚM. F/S R-18-58
CIUDAD de ALBUQUERQUE
VIGÉSIMO TERCER CONCEJO
PROYECTO DE LEY MUNICIPAL NÚM.
F/S R-18-58
PROMULGACIÓN NÚM. R-2018-052
PATROCINADO POR: Cynthia Borrego, a solicitud
RESOLUCIÓN
PARA HACER DETERMINACIONES RELATIVAS A LA RESOLUCIÓN CORRESPONDIENTE AL DISTRITO DE MEJORAS PÚBLICAS SALTILLO CON EL FIN DE AUTORIZAR LA EMISIÓN Y LA VENTA DE BONOS DE INGRESOS PARA REEMBOLSO DE IMPUESTOS ESPECIALES; PARA RATIFICAR Y APROBAR LA EMISIÓN Y LA VENTA DE BONOS DE INGRESOS PARA REEMBOLSO DE IMPUESTOS ESPECIALES DEL DISTRITO DE MEJORAS PÚBLICAS SALTILLO, SERIES 2018, COMO SEA ESENCIALMENTE CONGRUENTE CON LOS REQUISITOS DE LA PROMULGACIÓN DE LA ORDENANZA MUNICIPAL NÚM. 0-2003-12 Y LA PROMULGACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DEL CONCEJO MUNICIPAL NÚM. 169-2003.
HCS Pub. September 21, 2018
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