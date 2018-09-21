PROYECTO DE LEY MUNICIPAL NÚM. O-18-24
CIUDAD de ALBUQUERQUE
VIGÉSIMO TERCER CONCEJO
PROYECTO DE LEY MUNICIPAL NÚM.
O-18-24
PROMULGACIÓN NÚM. O-2018-016
PATROCINADO POR: Brad Winter, a solicitud
ORDENANZA
PARA APROBAR UN PROYECTO QUE INVOLUCRA A ADVANCED NETWORK MANAGEMENT INC., CONFORME A LA LEY DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL Y A LA ORDENANZA MUNICIPAL F/S O-04-10, LA CUAL ES LA LEGISLACIÓN MUNICIPAL QUE RIGE LA IMPLEMENTACIÓN DE ESA LEY, CON EL FIN DE RESPALDAR LA ADQUISICIÓN Y LA RENOVACIÓN DE UN EDIFICIO COMERCIAL UBICADO EN 4001 JEFFERSON PLAZA, NE, EN ALBUQUERQUE, EN EL CUAL SE PROPORCIONARÁN SERVICIOS DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA, INCLUSO DE INGENIERÍA, DESARROLLO DE PROGRAMAS SOFTWARE, Y MONITOREO Y RESPALDO DE INFRAESTRUCTURA, ADEMÁS DE SERVIR COMO SEDE CENTRAL DE LA CORPORACIÓN; PARA AUTORIZAR LA FIRMA DE UN ACUERDO DE PARTICIPACIÓN EN EL PROYECTO Y DE OTROS DOCUMENTOS RELACIONADOS CON EL PROYECTO; PARA LLEGAR A CIERTAS DETERMINACIONES Y CONCLUSIONES RELATIVAS AL PROYECTO; PARA RATIFICAR CIERTAS ACCIONES TOMADAS ANTERIORMENTE; Y PARA DEJAR SIN EFECTO CUALQUIER ACCIÓN QUE SEA INCONGRUENTE CON ESTA ORDENANZA.
HCS Pub. September 21, 2018
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