PROYECTO DE LEY MUNICIPAL NÚM. O-18-30
CIUDAD de ALBUQUERQUE
VIGÉSIMO TERCER CONCEJO
PROYECTO DE LEY MUNICIPAL NÚM. O-18-30
PROMULGACIÓN NÚM. O-2018-019
PATROCINADO POR: Isaac Benton, a solicitud
ORDENANZA
PARA APROBAR UN PROYECTO QUE INVOLUCRA A TASKUS INC. CONFORME A LA LEY DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL Y A LA ORDENANZA MUNICIPAL F/S O-04-10, LA CUAL ES LA LEGISLACIÓN MUNICIPAL QUE RIGE LA IMPLEMENTACIÓN DE ESA LEY, CON EL FIN DE RESPALDAR LA RENOVACIÓN Y LA CONSTRUCCIÓN DE APROXIMADAMENTE 50,578 PIES CUADRADOS DE ESPACIO PARA ALQUILER COMERCIAL EN EL CENTRO DE LA CIUDAD DE ALBUQUERQUE Y PARA LAS CORRESPONDIENTES MEJORAS PARA PROPORCIONAR UN CENTRO DE OPERACIONES TÉCNICAS Y DE EXPERIENCIA DE CLIENTES PARA SUS SERVICIOS DE APOYO Y DE ADMINISTRACIÓN DE OPERACIONES DIGITALES; PARA AUTORIZAR LA FIRMA DE UN ACUERDO DE PARTICIPACIÓN EN EL PROYECTO Y DE OTROS DOCUMENTOS RELACIONADOS CON EL PROYECTO; PARA LLEGAR A CIERTAS DETERMINACIONES Y CONCLUSIONES RELATIVAS AL PROYECTO; PARA RATIFICAR CIERTAS ACCIONES TOMADAS ANTERIORMENTE; Y PARA DEJAR SIN EFECTO CUALQUIER ACCIÓN QUE SEA INCONGRUENTE CON ESTA ORDENANZA.
HCS Pub. September 28, 2018
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