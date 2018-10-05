PROYECTO DE LEY MUNICIPAL NÚM. C/S O-18-2
CIUDAD de ALBUQUERQUE
VIGÉSIMO TERCER CONCEJO
PROYECTO DE LEY MUNICIPAL NÚM. C/S O-18-2 PROMULGACIÓN NÚM. O-2018-020
PATROCINADO POR: Trudy E. Jones
ORDENANZA
PARA ENMENDAR EL CAPÍTULO 14, ARTÍCULO 5, PARTE 2 DE ROA (ORDENANZAS REVISADAS DE ALBUQUERQUE) DE 1994, LA ORDENANZA RELATIVA A DRENAJE, CON EL FIN DE IMPLEMENTAR MEJORES PRÁCTICAS PARA LA GESTIÓN DE LA NUEVA ESCORRENTÍA ASOCIADA CON LA URBANIZACIÓN.
ASÍ LO RESUELVE EL CONCEJO, ÓRGANO GOBERNANTE DE LA CIUDAD DE ALBUQUERQUE:
HCS Pub. October 5, 2018
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