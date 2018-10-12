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PROYECTO DE LEY MUNICIPAL NÚM. C/S O-18-29
By Health City Sun on October 12, 2018
CIUDAD de ALBUQUERQUE
VIGÉSIMO TERCER CONCEJO
PROYECTO DE LEY MUNICIPAL NÚM. C/S O-18-29
PROMULGACIÓN NÚM. O-2018-021
PATROCINADO POR: Patrick Davis
ORDENANZA
PARA ENMENDAR EL CÓDIGO DE TRÁNSITO CON EL FIN DE IMPLEMENTAR MÍNIMOS ESTÁNDARES PARA LOS PROGRAMAS DE TRANSPORTE ACTIVO COMPARTIDO RELACIONADOS CON EL FUNCIONAMIENTO Y EL MATENIMIENTO DEL DERECHO DE VÍA PÚBLICO.
HCS Pub. October 12, 2018
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