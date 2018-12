Pursuant to the Self Service Storage Lien Act, effective 7/87.

ABQ MINI Storage, 4715 McLeod RD NE, Albuquerque, New Mexico 87109, will sell the following unit(s) on December 12, 2018. Sell may start with a minimum bid. Cash Only. Sell starts at 9:30 a.m.

H87: Wayne Levaldo, 204 Pennsylvania ne #6, Albuquerque,

NM 87108; misc items, boxes

H*84: Renee Romero, 2639 Manzano st ne, Albuquerque

NM, 87110; MISC ITEMS

H*3839: Nadzeija Renato, 8401 Spain rd ne, Albuquerque NM 87111; misc items

G*89: Hannah Cooper, 13110 Constituition ave Ne #220,

Albuquerque NM, 87112; misc items

G*48: Brittney Cardenas, 8401 Spain Rd, Albuquerque NM,

87109; Misc items

D*83: Frank Sena, 4801 San Mateo ln, Albuquerque NM

87109; misc items

E*60: Kasey Mcnitt, P.O. Box 734 Tijeras NM, 87059; misc items

I*86: Nicole Escobar, 4029 montgomery blvd, Albuquerque

NM, 87109; misc items

HCS Pub. November 30, December 7, 2018