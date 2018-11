NOTICE OF PUBLIC AUCTION TO SATISFY LIEN

Official notice is given that the following goods will be sold at 5001 Paseo del Norte NE, Albuquerque, NM 87113 on 12/1/2018, to satisfy liens claimed by Albuquerque Moving & Storage Co., Inc.

EYLSE ZAPLIN

LOT# 679790SIT

28 SOCIETY ST

CHARLESON, SC 29401

Used personal household goods

AMY WOODS

LOT# 609864P

505 OPPENHEIMER DR #207

LOS ALAMOS, NM 87544

Used personal household goods

LANCE SOUSA

LOT# 609515P

PO BOX 6688

PINE MOUNTAIN CLUB, CA 93222

Used personal household goods

HCS Pub. November 9, 16, 2018