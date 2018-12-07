PROYECTO DE LEY MUNICIPAL NÚM. C/S O-18-21
CIUDAD de ALBUQUERQUE
VIGÉSIMO TERCER CONCEJO
PROYECTO DE LEY MUNICIPAL NÚM. C/S O-18-21
PROMULGACIÓN NÚM. O-2018-025
PATROCINADO POR: Diane G. Gibson
ORDENANZA
PARA ENMENDAR LAS SECCIONES 14-3-1-1 A 14-3-5-99 DE ROA (ORDENANZAS REVISADAS DE ALBUQUERQUE) DE 1994 DEL CÓDIGO DE VIVIENDA UNIFORME RELATIVAS A LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS DE SEGURIDAD Y SANEAMIENTO DE VIVIENDAS, IDENTIFICACIÓN DE VIVIENDAS PELIGROSAS, ELIMINACIÓN DE MOLESTIAS, ADMINISTRACIÓN Y CUMPLIMIENTO.
ASÍ LO RESUELVE EL CONCEJO, ÓRGANO GOBERNANTE DE LA CIUDAD DE ALBUQUERQUE:
HCS Pub. December 7, 2018
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