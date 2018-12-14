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PROYECTO DE LEY MUNICIPAL NÚM. F/S O-18-18

By on December 14, 2018

 CIUDAD de ALBUQUERQUE

VIGÉSIMO TERCER CONCEJO

PROYECTO DE LEY MUNICIPAL NÚM.  F/S O-18-18  

PROMULGACIÓN NÚM. O-2018-032

PATROCINADO POR:          Cynthia D. Borrego

ORDENANZA

PARA ENMENDAR LA SECCIÓN 9-8-99 DE ROA (ORDENANZAS REVISADAS DE ALBUQUERQUE) DE 1994 y LA SECCIÓN 8-2-1-60 DE ROA DE 1994 PARA AGREGAR O INCREMENTAR EL IMPORTE DE UNA MULTA RELACIONADA CON EL DELITO DE ARROJAR BASURA.

HCS Pub. December 14,  2018

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