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PROYECTO DE LEY MUNICIPAL NÚM. F/S O-18-18
By Health City Sun on December 14, 2018
CIUDAD de ALBUQUERQUE
VIGÉSIMO TERCER CONCEJO
PROYECTO DE LEY MUNICIPAL NÚM. F/S O-18-18
PROMULGACIÓN NÚM. O-2018-032
PATROCINADO POR: Cynthia D. Borrego
ORDENANZA
PARA ENMENDAR LA SECCIÓN 9-8-99 DE ROA (ORDENANZAS REVISADAS DE ALBUQUERQUE) DE 1994 y LA SECCIÓN 8-2-1-60 DE ROA DE 1994 PARA AGREGAR O INCREMENTAR EL IMPORTE DE UNA MULTA RELACIONADA CON EL DELITO DE ARROJAR BASURA.
HCS Pub. December 14, 2018
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