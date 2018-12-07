PROYECTO DE LEY MUNICIPAL NÚM. F/S O-18-27
CIUDAD de ALBUQUERQUE
VIGÉSIMO TERCER CONCEJO
PROYECTO DE LEY MUNICIPAL NÚM. F/S O-18-27
PROMULGACIÓN NÚM. O-2018-026
PATROCINADO POR: Pat Davis, Trudy Jones, Klarissa Peña, Ken Sanchez
ORDENANZA
PARA ADOPTAR REGLAMENTACIONES PARA ESTABLECIMIENTOS INALÁMBRICOS PEQUEÑOS CON EL FIN DE AUTORIZAR Y REGULAR CIERTAS INSTALACIONES PARA ESTABLECIMIENTOS INALÁMBRICOS PEQUEÑOS DENTRO DE LOS DERECHOS DE PASO DE LA CIUDAD O EN LOS POSTES DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES.
HCS Pub. December 7, 2018
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