PROYECTO DE LEY MUNICIPAL NÚM. F/S O-18-35
CIUDAD de ALBUQUERQUE
VIGÉSIMO TERCER CONCEJO
PROYECTO DE LEY MUNICIPAL NÚM. F/S O-18-35
PROMULGACIÓN NÚM. O-2018-030
PATROCINADO POR: Brad Winter, a solicitud
ORDENANZA
RELATIVA AL NUEVO DESARROLLO, ALQUILER Y VENTA DE UN PROYECTO PARA EL NUEVO DESARROLLO METROPOLITANO Y LA EMISIÓN DE BONOS DE INGRESOS PARA EL NUEVO DESARROLLO METROPOLITANO A PAGAR CON LOS PAGOS DE ALQUILERES DEL MISMO; PARA APROBAR LA SOLICITUD PARA EL NUEVO DESARROLLO METROPOLITANO TITULADO “BROADSTONE NORTHPOINT METROPOLITAN REDEVELOPMENT BOND APPLICATION” (SOLICITUD DE BONOS PARA EL NUEVO DESARROLLO METROPOLITANO BROADSTONE NORTHPOINT); PARA AUTORIZAR LA ADQUISICIÓN DEL TERRENO Y DE MEJORAS ACTUALES, Y LA CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO DENTRO DE LA ZONA DEL NUEVO DESARROLLO METROPOLITANO CORONADO; PARA AUTORIZAR LA DISPOSICIÓN POR ALQUILER Y VENTA DEL INTERÉS DE LA CIUDAD EN DICHO PROYECTO A BROADSTONE NORTHPOINT, LLC, A SUS SUCESORES Y ASIGNADOS; PARA AUTORIZAR LA EMISIÓN Y VENTA DE BONOS DE INGRESOS PARA EL NUEVO DESARROLLO METROPOLITANO DE NUEVO MÉXICO DE LA CIUDAD DE ALBUQUERQUE, (PROYECTO BROADSTONE NORTHPOINT) SERIES 2018 CON UNA SUMA PRINCIPAL DE $35,700,000 PARA PROPORCIONAR FONDOS PARA FINANCIAR UNA PARTE DE LOS COSTOS DE LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO; PARA AUTORIZAR LA FIRMA Y LA ENTREGA DE UN CONTRATO, ACUERDO DE ALQUILER, ACUERDO DE COMPRA DE BONOS, LOS BONOS Y OTROS DOCUMENTOS RELACIONADOS CON LA EMISIÓN DE BONOS Y EL PROYECTO; PARA LLEGAR A CIERTAS DETERMINACIONES Y CONCLUSIONES RELATIVAS A LOS BONOS Y AL PROYECTO; PARA RATIFICAR CIERTAS ACCIONES TOMADAS ANTERIORMENTE; Y PARA REVOCAR TODAS LAS ACCIONES INCONGRUENTES CON ESTA ORDENANZA.
HCS Pub. December 7, 2018
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