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PROYECTO DE LEY MUNICIPAL NÚM. F/S O-18-39
By Health City Sun on December 14, 2018
CIUDAD de ALBUQUERQUE
VIGÉSIMO TERCER CONCEJO
PROYECTO DE LEY MUNICIPAL NÚM. F/S O-18-39
PROMULGACIÓN NÚM. O-2018-034
PATROCINADO POR: Ken Sanchez
ORDENANZA
PARA ENMENDAR EL ESTATUTO DE LA CIUDAD DE ALBUQUERQUE, CAPÍTULO 2, ARTÍCULO 4, PARTE 5, ROA (ORDENANZAS REVISADAS DE ALBUQUERQUE) DE 1994, Y EL CAPÍTULO 2, ARTÍCULO 4, PARTE 8, ROA DE 1994; DECISIÓN DE PARTICIPAR EN ELECCIONES LOCALES.
HCS Pub. December 14, 2018
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