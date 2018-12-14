Home   >   Search Notices   >   Spanish Notices   >   PROYECTO DE LEY MUNICIPAL NÚM. F/S O-18-39

PROYECTO DE LEY MUNICIPAL NÚM. F/S O-18-39

By on December 14, 2018

CIUDAD de ALBUQUERQUE

VIGÉSIMO TERCER CONCEJO

PROYECTO DE LEY MUNICIPAL NÚM.  F/S O-18-39   

PROMULGACIÓN NÚM. O-2018-034

PATROCINADO POR:          Ken Sanchez

ORDENANZA

PARA ENMENDAR EL ESTATUTO DE LA CIUDAD DE ALBUQUERQUE, CAPÍTULO 2, ARTÍCULO 4, PARTE 5, ROA (ORDENANZAS REVISADAS DE ALBUQUERQUE) DE 1994, Y EL CAPÍTULO 2, ARTÍCULO 4, PARTE 8, ROA DE 1994; DECISIÓN DE PARTICIPAR EN ELECCIONES LOCALES.

HCS Pub. December 14,  2018

Leave a Reply

Your email address will not be published.