PROYECTO DE LEY MUNICIPAL NÚM. F/S O-18-42
CIUDAD de ALBUQUERQUE
VIGÉSIMO TERCER CONCEJO
PROYECTO DE LEY MUNICIPAL NÚM.
F/S O-18-42
PROMULGACIÓN NÚM. O-2018-031
PATROCINADO POR: Sanchez, a solicitud
ORDENANZA
PARA AUTORIZAR LA EMISIÓN Y LA VENTA DE $1,569,000 EN BONOS DE RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS PARA EL MEJORAMIENTO, DE IMPUESTOS DE INQUILINOS A CORTO PLAZO DE LA CIUDAD DE ALBUQUERQUE, NUEVO MÉXICO, SERIE IMPONIBLE 2018, CON EL PROPÓSITO DE DISEÑAR, DESARROLLAR, CONSTRUIR, RECONSTRUIR, REHABILITAR, RENOVAR, MODERNIZAR, REALZAR Y DE CUALQUIER OTRA MANERA MEJORAR (I) LA PLAZA CÍVICA DE LA CIUDAD Y (II) EL PARQUE ISOTOPES; PARA ESTIPULAR EL PAGO DE LOS BONOS DE LA SERIE 2018 DE LOS INGRESOS FISCALES DE CIERTOS INQUILINOS; PARA ESTIPULAR LA RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS DE CIERTOS INQUILINOS; PARA ESTIPULAR LOS TÉRMINOS Y OTROS DETALLES RELATIVOS A LOS BONOS DE LA SERIE 2018; PARA ESTIPULAR CIERTOS DOCUMENTOS RELATIVOS A LOS BONOS DE LA SERIE 2018; PARA AUTORIZAR LA VENTA DE BONOS DE LA SERIE 2018 AL ESTADO DE NUEVO MÉXICO; PARA PRESCRIBIR OTROS DETALLES CON RELACIÓN A LOS BONOS DE LA SERIE 2018 Y EL PAGO DE LOS MISMOS; Y PARA RATIFICAR LA ACCIÓN PREVIA TOMADA AL RESPECTO.
HCS Pub. December 7, 2018
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