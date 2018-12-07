PROYECTO DE LEY MUNICIPAL NÚM. O-18-32
CIUDAD de ALBUQUERQUE
VIGÉSIMO TERCER CONCEJO
PROYECTO DE LEY MUNICIPAL NÚM. O-18-32
PROMULGACIÓN NÚM. O-2018-028
PATROCINADO POR: Patrick Davis
ORDENANZA
PARA APROBAR LA FORMACIÓN DEL DISTRITO FINANCIERO DE ENERGÍA RENOVABLE DE ALBUQUERQUE CONFORME A LA LEY DE DISTRITOS FINANCIEROS DE ENERGÍA RENOVABLE, NMSA (1978) § 5-18-1 Y SIGUIENTES; PARA DETERMINAR EL MÉTODO PARA INCLUIR INMUEBLES COMERCIALES DENTRO DEL DISTRITO Y LOS PROPÓSITOS PARA LOS QUE SE FORMA EL DISTRITO; PARA APROBAR LA MANERA DE RECAUDAR UNA CUOTA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA ENERGÍA RENOVABLE A IMPONER SOBRE LOS INMUEBLES INCLUIDOS EN EL DISTRITO; PARA ESTIPULAR LA GOBERNANZA DEL DISTRITO; PARA ESTIPULAR LA INCLUSIÓN DE INMUEBLES DENTRO DEL DISTRITO POR MEDIO DE RESOLUCIONES SUBSECUENTES; Y ASUNTOS RELACIONADOS.
HCS Pub. December 7, 2018
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