PROYECTO DE LEY MUNICIPAL NÚM. O-18-34
CIUDAD de ALBUQUERQUE
VIGÉSIMO TERCER CONCEJO
PROYECTO DE LEY MUNICIPAL NÚM. O-18-34
PROMULGACIÓN NÚM. O-2018-029
PATROCINADO POR: Cynthia D. Borrego, a solicitud
ORDENANZA
PARA ENMENDAR EL MAPA OFICIAL DE ZONAS DE R-1D A R-1B PARA TODA O PARTE DE LA PARCELA DE CORRECCIÓN DE LA EXTENSIÓN C DE LA UNIDAD 3 DE VALLE PRADO Y DE LA PARCELA MASIVA DE LA EXTENSIÓN 6 DE LA UNIDAD 3A DE LOS CAMINOS; Y PARA MANTENER R-1D DENTRO DE 200 PIES DESDE EL MONUMENTO NACIONAL PETROGLIFO Y DE R-1D A R-1B PARA EL RESTO DE LA PARCELA MASIVA DE LA EXTENSIÓN 2 DE LA UNIDAD 3A DE LOS CAMINOS Y LA PARCELA DE LA EXTENSIÓN H DE LA UNIDAD 1 DE DURANGO.
HCS Pub. December 7, 2018
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