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PROYECTO DE LEY MUNICIPAL NÚM. O-18-43

By on December 14, 2018

CIUDAD de ALBUQUERQUE

VIGÉSIMO TERCER CONCEJO

PROYECTO DE LEY MUNICIPAL NÚM. O-18-43 

PROMULGACIÓN NÚM.  O-2018-035

PATROCINADO POR:  Isaac Benton, a solicitud            

ORDENANZA

PARA AUTORIZAR LA EMISIÓN Y VENTA DE UN BONO DE INGRESOS INDUSTRIALES DE NUEVO MÉXICO, CIUDAD DE ALBUQUERQUE, (PROYECTO TASKUS) SERIE DE 2018, CON UN PRINCIPAL MÁXIMO DE $5,998,000, PARA PROPORCIONAR FONDOS PARA FINANCIAR LA ADQUISICIÓN Y LA INSTALACIÓN DE UN PROYECTO DE INGRESOS INDUSTRIALES; PARA AUTORIZAR LA FIRMA Y LA ENTREGA DE UN CONTRATO, UN ACUERDO DE ALQUILER Y COMPRA, UN ACUERDO DE COMPRA DEL BONO, EL BONO Y OTROS DOCUMENTOS RELACIONADOS CON LA EMISIÓN DEL BONO Y EL PROYECTO; PARA LLEGAR A CIERTAS DETERMINACIONES RELATIVAS AL PROYECTO; PARA RATIFICAR CIERTAS ACCIONES TOMADAS ANTERIORMENTE; Y PARA REVOCAR TODAS LAS ACCIONES INCONGRUENTES CON ESTA ORDENANZA.

HCS Pub. December 14,  2018

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