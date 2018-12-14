PROYECTO DE LEY MUNICIPAL NÚM. O-18-43
CIUDAD de ALBUQUERQUE
VIGÉSIMO TERCER CONCEJO
PROYECTO DE LEY MUNICIPAL NÚM. O-18-43
PROMULGACIÓN NÚM. O-2018-035
PATROCINADO POR: Isaac Benton, a solicitud
ORDENANZA
PARA AUTORIZAR LA EMISIÓN Y VENTA DE UN BONO DE INGRESOS INDUSTRIALES DE NUEVO MÉXICO, CIUDAD DE ALBUQUERQUE, (PROYECTO TASKUS) SERIE DE 2018, CON UN PRINCIPAL MÁXIMO DE $5,998,000, PARA PROPORCIONAR FONDOS PARA FINANCIAR LA ADQUISICIÓN Y LA INSTALACIÓN DE UN PROYECTO DE INGRESOS INDUSTRIALES; PARA AUTORIZAR LA FIRMA Y LA ENTREGA DE UN CONTRATO, UN ACUERDO DE ALQUILER Y COMPRA, UN ACUERDO DE COMPRA DEL BONO, EL BONO Y OTROS DOCUMENTOS RELACIONADOS CON LA EMISIÓN DEL BONO Y EL PROYECTO; PARA LLEGAR A CIERTAS DETERMINACIONES RELATIVAS AL PROYECTO; PARA RATIFICAR CIERTAS ACCIONES TOMADAS ANTERIORMENTE; Y PARA REVOCAR TODAS LAS ACCIONES INCONGRUENTES CON ESTA ORDENANZA.
HCS Pub. December 14, 2018
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