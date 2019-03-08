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PROYECTO DE LEY MUNICIPAL NÚM. C/S O-18-44

By on March 8, 2019

CIUDAD de ALBUQUERQUE

VIGÉSIMO TERCER CONCEJO

PROYECTO DE LEY MUNICIPAL NÚM.  C/S O-18-44    

PROMULGACIÓN NÚM. O-2019-001

PATROCINADO POR:          Ken Sanchez

ORDENANZA

ANEXIÓN, 17EPC-40061 / 17EPC-40062, PARA ANEXAR 12.3 ACRES APROXIMADAMENTE, UBICADOS EN LAS EXTENSIONES DE LA PORCIÓN NORTE 14-20, HILERA 4, UNIDAD A, OESTE DE WESTLAND, LOCALIDAD DE ATRISCO GRANT, UBICADA AL NORTE DE LA CARRETERA INTERESTATAL 40 ENTRE ARROYO VISTA BLVD Y 118TH STREET, Y PARA MODIFICAR EL MAPA DE LA ZONA CON EL FIN DE ESTABLECER SU-2 PARA LA ZONIFICACIÓN DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD.

ASÍ LO RESUELVE EL CONCEJO, ÓRGANO GOBERNANTE DE LA CIUDAD DE ALBUQUERQUE:

HCS Pub. March 8, 2019

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