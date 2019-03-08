PROYECTO DE LEY MUNICIPAL NÚM. C/S O-18-44
CIUDAD de ALBUQUERQUE
VIGÉSIMO TERCER CONCEJO
PROYECTO DE LEY MUNICIPAL NÚM. C/S O-18-44
PROMULGACIÓN NÚM. O-2019-001
PATROCINADO POR: Ken Sanchez
ORDENANZA
ANEXIÓN, 17EPC-40061 / 17EPC-40062, PARA ANEXAR 12.3 ACRES APROXIMADAMENTE, UBICADOS EN LAS EXTENSIONES DE LA PORCIÓN NORTE 14-20, HILERA 4, UNIDAD A, OESTE DE WESTLAND, LOCALIDAD DE ATRISCO GRANT, UBICADA AL NORTE DE LA CARRETERA INTERESTATAL 40 ENTRE ARROYO VISTA BLVD Y 118TH STREET, Y PARA MODIFICAR EL MAPA DE LA ZONA CON EL FIN DE ESTABLECER SU-2 PARA LA ZONIFICACIÓN DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD.
ASÍ LO RESUELVE EL CONCEJO, ÓRGANO GOBERNANTE DE LA CIUDAD DE ALBUQUERQUE:
HCS Pub. March 8, 2019
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