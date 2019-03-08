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PROYECTO DE LEY MUNICIPAL NÚM. O-19-49
By Health City Sun on March 8, 2019
CIUDAD de ALBUQUERQUE
VIGÉSIMO TERCER CONCEJO
PROYECTO DE LEY MUNICIPAL NÚM. O-19-49
PROMULGACIÓN NÚM. O-2019-002
PATROCINADO POR: Don Harris
ORDENANZA
PARA ENMENDAR LA ORDENANZA CORRESPONDIENTE A LA ADOPCIÓN DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL CAPITAL CON EL FIN DE EXTENDER LA FECHA LÍMITE DE ACCIÓN DEL CONCEJO.
ASÍ LO RESUELVE EL CONCEJO, ÓRGANO GOBERNANTE DE LA CIUDAD DE ALBUQUERQUE:
HCS Pub. March 8, 2019
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