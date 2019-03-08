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PROYECTO DE LEY MUNICIPAL NÚM. O-19-49

By on March 8, 2019

CIUDAD de ALBUQUERQUE

VIGÉSIMO TERCER CONCEJO

PROYECTO DE LEY MUNICIPAL NÚM.  O-19-49   

PROMULGACIÓN NÚM. O-2019-002

PATROCINADO POR:          Don Harris

ORDENANZA

PARA ENMENDAR LA ORDENANZA CORRESPONDIENTE A LA ADOPCIÓN DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL CAPITAL CON EL FIN DE EXTENDER LA FECHA LÍMITE DE ACCIÓN DEL CONCEJO. 

ASÍ LO RESUELVE EL CONCEJO, ÓRGANO GOBERNANTE DE LA CIUDAD DE ALBUQUERQUE:

HCS Pub. March 8, 2019

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