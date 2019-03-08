PROYECTO DE LEY MUNICIPAL NÚM. R-18-112
CIUDAD de ALBUQUERQUE
VIGÉSIMO TERCER CONCEJO
PROYECTO DE LEY MUNICIPAL NÚM. R-18-112
PROMULGACIÓN NÚM. R-2019-013
PATROCINADO POR: Ken Sanchez
RESOLUCIÓN
PARA ADOPTAR LAS MODIFICACIONES DEL PLAN MAESTRO DE WESTLAND Y EL PLAN DE DESARROLLO DEL SECTOR DE TERRENOS DEL OESTE DE ALBUQUERQUE (APÉNDICE A DEL PLAN MAESTRO DE WESTLAND), PARA PASAR EL REGLAMENTO DE ZONIFICACIÓN DE SU-2 DEL PLAN MAESTRO AL PLAN DE DESARROLLO DEL SECTOR Y AL MISMO TIEMPO ELIMINAR ERRORES E INCONGRUENCIAS, PARA ELIMINAR REFERENCIAS A LAS DESIGNACIONES DE ZONIFICACIÓN DEL CONDADO DE BERNALILLO, PARA CREAR UNA TABLA DE USO COMO PARTE DEL PLAN DE DESARROLLO DEL SECTOR, PARA AGREGAR “HOSPITAL” COMO USO PERMISIVO EN EL SU-2 PARA LA ZONA DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD CON UNA ALTURA PERMITIDA DE 110 PIES, Y PARA HACER OTROS CAMBIOS MENORES CONGRUENTES CON LA INTENCIÓN DE LOS PLANES.
HCS Pub. March 8, 2019
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