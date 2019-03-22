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PROYECTO DE LEY MUNICIPAL NÚM. R-19-122

By on March 22, 2019

CIUDAD de ALBUQUERQUE

VIGÉSIMO TERCER CONCEJO

PROYECTO DE LEY MUNICIPAL NÚM.   R-19-122   

PROMULGACIÓN NÚM. R-2019-018

PATROCINADO POR:          Isaac Benton

RESOLUCIÓN

PARA ESTABLECER LOS LÍMITES DE UNA ZONA SEGURA EN EL CENTRO DE LA CIUDAD (DOWNTOWN) SEGÚN SE DESCRIBE AQUÍ, LIMITADA AL NORTE POR LOMAS BOULEVARD PERO SIN INCLUIR LOMAS BOULEVARD, AL ESTE POR LAS VÍAS DEL FERROCARRIL BNSF, AL SUR POR COAL AVENUE Y AL OESTE POR 8TH STREET; Y PARA IDENTIFICAR LOS MEJORAMIENTOS DEL TRANSPORTE DENTRO DE ESTA ZONA DELIMITADA CON EL PROPÓSITO DE SEGURIDAD MULTIMODAL.

HCS Pub. March 22, 2019

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