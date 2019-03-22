PROYECTO DE LEY MUNICIPAL NÚM. R-19-122
CIUDAD de ALBUQUERQUE
VIGÉSIMO TERCER CONCEJO
PROYECTO DE LEY MUNICIPAL NÚM. R-19-122
PROMULGACIÓN NÚM. R-2019-018
PATROCINADO POR: Isaac Benton
RESOLUCIÓN
PARA ESTABLECER LOS LÍMITES DE UNA ZONA SEGURA EN EL CENTRO DE LA CIUDAD (DOWNTOWN) SEGÚN SE DESCRIBE AQUÍ, LIMITADA AL NORTE POR LOMAS BOULEVARD PERO SIN INCLUIR LOMAS BOULEVARD, AL ESTE POR LAS VÍAS DEL FERROCARRIL BNSF, AL SUR POR COAL AVENUE Y AL OESTE POR 8TH STREET; Y PARA IDENTIFICAR LOS MEJORAMIENTOS DEL TRANSPORTE DENTRO DE ESTA ZONA DELIMITADA CON EL PROPÓSITO DE SEGURIDAD MULTIMODAL.
HCS Pub. March 22, 2019
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