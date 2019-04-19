PROYECTO DE LEY MUNICIPAL NÚM. F/S O-18-36
CIUDAD de ALBUQUERQUE
VIGÉSIMO TERCER CONCEJO
PROYECTO DE LEY MUNICIPAL NÚM. F/S O-18-36
PROMULGACIÓN NÚM. O-2019-005
PATROCINADO POR: Brad Winter
ORDENANZA
PARA ENMENDAR LA ORDENANZA RELATIVA A ADQUISICIONES PÚBLICAS; PARA EXIGIR LA APROBACIÓN POR PARTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE LOS SUPLEMENTOS PARA SERVICIOS PROFESIONALES/TÉCNICOS Y SUPLEMENTOS PARA CONTRATOS OTORGADOS POR MEDIO DEL PROCESO DE PROPUESTAS COMPETITIVAS SELLADAS.
ASÍ LO RESUELVE EL CONCEJO, ÓRGANO GOBERNANTE DE LA CIUDAD DE ALBUQUERQUE:
HCS Pub. April 19, 2019
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