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PROYECTO DE LEY MUNICIPAL NÚM. F/S O-18-36

By on April 19, 2019

CIUDAD de ALBUQUERQUE

VIGÉSIMO TERCER CONCEJO

PROYECTO DE LEY MUNICIPAL NÚM.   F/S O-18-36  

PROMULGACIÓN NÚM. O-2019-005

PATROCINADO POR:   Brad Winter 

ORDENANZA

PARA ENMENDAR LA ORDENANZA RELATIVA A ADQUISICIONES PÚBLICAS; PARA EXIGIR LA APROBACIÓN POR PARTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE LOS SUPLEMENTOS PARA SERVICIOS PROFESIONALES/TÉCNICOS Y SUPLEMENTOS PARA CONTRATOS OTORGADOS POR MEDIO DEL PROCESO DE PROPUESTAS COMPETITIVAS SELLADAS.  

ASÍ LO RESUELVE EL CONCEJO, ÓRGANO GOBERNANTE DE LA CIUDAD DE ALBUQUERQUE:

HCS Pub. April 19, 2019

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