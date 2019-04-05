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TIJERAS SELF STORAGE

By on April 5, 2019

NOTICE OF PUBLIC SALE

TO WHOM IT MAY CONCERN:  NOTICE IS HEREBY GIVEN PURSUANT TO NEW MEXICO STATUTES SECTION 48-11-1 TO 9 N.M.S.A., 1978, THAT THE FOLLOWING GOODS WILL BE SOLD AT TIJERAS SELF STORAGE ON TUESDAY APRIL 16, 2019 AT 10:30 AM LOCATED AT 201 DORADO SE, ALBUQUERQUE, NM, 87123, TO SATISFY LIENS CLAIMED BY TIJERAS SELF STORAGE TOGETHER WITH ALL COSTS OF THE SALE:

LOT #1 – YOLISA DUENAS             M346            

2400 2ND ST NW  

ALBUQUERQUE, NM  87109

CONTENTS:  HOUSEHOLD GOODS, MISC. BOXES

LOT #2 – LISA JONES                           M355

11619 GALLANT RD SE         

ALBUQUERQUE, NM  87123

CONTENTS:  HOUSEHOLD GOODS, MISC. BOXES

LOT #3 – TONYA CRIDDLE                 L323

12707 DUNES SE APT A 

ALBUQUERQUE, NM  87123

CONTENTS:  HOUSEHOLD GOODS, MISC. BOXES

LOT #4 – DAN KNIPPEL                        G120

24 JUNIPER HILL LOOP   

CEDAR CREST, NM  87008

CONTENTS:  HOUSEHOLD GOODS, MISC. BOXES

TERMS OF SALE:  CASH.  ANY LOT MAY BE WITHDRAWN FROM SALE WITHOUT NOTICE.

HCS Pub. April 5, 12, 2019

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