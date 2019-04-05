TIJERAS SELF STORAGE
NOTICE OF PUBLIC SALE
TO WHOM IT MAY CONCERN: NOTICE IS HEREBY GIVEN PURSUANT TO NEW MEXICO STATUTES SECTION 48-11-1 TO 9 N.M.S.A., 1978, THAT THE FOLLOWING GOODS WILL BE SOLD AT TIJERAS SELF STORAGE ON TUESDAY APRIL 16, 2019 AT 10:30 AM LOCATED AT 201 DORADO SE, ALBUQUERQUE, NM, 87123, TO SATISFY LIENS CLAIMED BY TIJERAS SELF STORAGE TOGETHER WITH ALL COSTS OF THE SALE:
LOT #1 – YOLISA DUENAS M346
2400 2ND ST NW
ALBUQUERQUE, NM 87109
CONTENTS: HOUSEHOLD GOODS, MISC. BOXES
LOT #2 – LISA JONES M355
11619 GALLANT RD SE
ALBUQUERQUE, NM 87123
CONTENTS: HOUSEHOLD GOODS, MISC. BOXES
LOT #3 – TONYA CRIDDLE L323
12707 DUNES SE APT A
ALBUQUERQUE, NM 87123
CONTENTS: HOUSEHOLD GOODS, MISC. BOXES
LOT #4 – DAN KNIPPEL G120
24 JUNIPER HILL LOOP
CEDAR CREST, NM 87008
CONTENTS: HOUSEHOLD GOODS, MISC. BOXES
TERMS OF SALE: CASH. ANY LOT MAY BE WITHDRAWN FROM SALE WITHOUT NOTICE.
HCS Pub. April 5, 12, 2019
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