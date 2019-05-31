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PROYECTO DE LEY MUNICIPAL NÚM. O-18-47

By on May 31, 2019

CIUDAD de ALBUQUERQUE

VIGÉSIMO TERCER CONCEJO

PROYECTO DE LEY MUNICIPAL NÚM.   O-18-47  

PROMULGACIÓN NÚM. O-2019-009

PATROCINADO POR:  

Ken Sanchez, a solicitud

ORDENANZA

PARA OTORGAR LA RENOVACIÓN DE UNA FRANQUICIA DE CABLE A COMCAST OF NEW MEXICO, LLC, CON EL FIN DE CONSTRUIR, OPERAR Y MANTENER UN SISTEMA DE CABLE EN EL DERECHO DE PASO PÚBLICO Y BRINDAR SERVICIO DE CABLE DENTRO DE UNA ZONA DE FRANQUICIA EN LA CIUDAD DE ALBUQUERQUE (“CIUDAD”); PARA ESTABLECER LOS TÉRMINOS Y LAS CONDICIONES DE LA RENOVACIÓN DE LA FRANQUICIA; PARA ESTABLECER CIERTOS RECURSOS EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LA FRANQUICIA; PARA REVOCAR LAS SECCIONES 13-5-3-1 A 13-5-3-20.

ASÍ LO RESUELVE EL CONCEJO, ÓRGANO GOBERNANTE DE LA CIUDAD DE ALBUQUERQUE:

HCS Pub. May 31, 2019

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