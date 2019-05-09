Public Sale
NOTICE OF PUBLIC SALE IS HEREBY GIVEN THAT THE FOLLOWING PROPERTY, AS LISTED BELOW, BE SOLD AT PUBLIC AUCTION, PURSUANT TO NEW MEXICO SELF STORAGE LIEN ACT, NMSA 1978, 48-11-1 TO 48-11-9, ON JUNE 3, 2019 ON STORAGEAUCTIONS.COM, AT 9:30AM. Z STORAGE AND OFFICE, 4600 LINCOLN ROAD NE, ALBUQUERQUE, NM 87109
UNIT(S): 189 ROB AND/OR SANTANA CUPP, 4901 SAN MATEO LANE NE, APT #34, ALBUQUERQUE NM 87109, BBQ GRILL, BOXES, TOTES, FURNITURE, CLOTHING, BIKE
HCS Pub. May 10, 17, 24, 2019
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